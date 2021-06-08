先利申，這個跨版報道是記者的「自肥企画」，在無力與無奈中無意看到Joshua的故事就厚顏約訪，望為當下難行的路尋答案。

Joshua的故事裏，點燈人是香港首位登上珠穆朗瑪峯的女性曾燕紅（Ada），她近日打破女性最快登頂世界紀錄。Joshua讀中三時，Ada在一堂生命教育課中於黑板寫了「夢想」二字，還向學生直白圓夢的過程毫不浪漫，因「理想的路不是用鮮花鋪成」，卻在Joshua內心埋下種子。

對那時的Joshua而言，「夢想」太虛無，出汗更實際，Ada暑假帶他和同學到廣西做義工，小子初嚐「背包客」滋味。之後與Ada為毅行者開始操山訓練，中學畢業前兩度在29小時內完成挑戰，更立志30歲前當「超級毅行者」，在18小時內完成100公里路程。結果2017年突接到Ada來電，一句「我哋嗰隊有空位喎」而誤打誤撞頂上，雖跑到雙腿抽筋，「半死咁畀佢哋拖咗去終點」，卻廿歲未到已完成「夢想」。但，「What’s next？」

「如果聽日離開人世，你人生值得嗎？」Joshua大學畢業前看到這句話，決定再找一樣令人生無憾的事，答案就是PCT——一條難度幾何級倍增的路程。

那香港人當前的路有答案嗎？

其實這條路上，任何人任何時候都可放棄退出的，我們沒有受任何人束縛，沒人強迫大家走完，選擇走在長路的人，走遠了，難免雙腿發麻，甚至忘記當初為何起行；又或路程太遠，不知何時才走到屬我們那最後一里路，於是陷入自我質疑，詰問內心諸多付出和犧牲是為了甚麼。

是一個約定？還是勝利歸來的畫面？其實總有些信念在背後推動我們不願放棄，就像我們在不同崗位「hike our own hike」，面對困難和挑戰時，亦會如Joshua相信「The trail provides」般，以為路途孤單，但原來堅持的人仍然都在，屬於香港人的步道盡頭日誌，定必將如此記錄着：榮光終歸香港。只是身處旅程的我們，對結局仍未知曉。