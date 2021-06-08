【本報訊】香港每個家庭均有馬桶，不像舊時屎尿要靠專人上門收集，現時的吸糞車主要用於工業用途，處理地盤流動廁所內的人糞，以及收集農場雞屎。由於倒屎有價，不少司機「秘撈」多賺一筆，甚至非法傾倒屎尿，漠視破壞環境。

村民早前拍攝到曾在糞池倒屎的藍色吸糞車，記者發現該車的公司至少有十部吸糞車停泊在大棠生態園附近的露天車場，司機每朝7時開工，走遍港九新界多個地盤清理流動洗手間的人糞，包括啟德地盤、將軍澳日出康城及北角地盤等。

吸糞車公司稱徹查

記者找該車的公司查詢，負責人陳先生看過照片後確認是旗下的吸糞車，但對有吸糞車到大棠倒屎不知情，「公司守則一概唔得，非法排放，我哋一定報警」。他稱涉事吸糞車是公司「大車」，主要將收集人的糞尿及地盤污泥水，送到污水處理廠排放。

陳不排除有個別司機「秘撈」，「佢出咗去，中間時間做乜嘢，我都唔知嘅」。對於司機在「巨型糞池」每倒一次可獲100元，陳聲稱一定徹查：「你用我公司資產走去搵食，梗係唔得啦。」

根據渠務署的流質廢料處理指引，運載人類排泄物的吸糞車必須運往三間指定污水處理廠傾倒，現時傾倒費為每立方米12.5元。市面上最大的吸糞車，儲存缸容量達12立方米，傾倒費可達每車150元。

記者亦追蹤另一輛黃色吸糞車，目睹它多次駛進大棠糞池倒屎，由早上10時許到糞池傾倒第一趟糞便後，再駛去新界多個雞場及農場，包括八鄉七星崗一個有機農場及大江埔村一個農莊附近雞場。

然後，司機根據吸糞車車尾裝設的透明喉管，顯示車斗內糞便的存量，每當吸近八成滿，便會運往糞池傾倒，一日來回五轉。該司機表示，一星期才倒幾日，每次倒兩轉，每月可賺取數千元。