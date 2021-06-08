【本報訊】《美國經濟評論》一論文提及多所美國大學2017年邀請科大學生參與社會實驗，包括7.1遊行期間點算人數可獲350元報酬，被黨媒質疑資助學生遊行。特首林鄭月娥回應時認同境外勢力在港活躍，科大學生會反駁其言論「睇唔起香港人」。

科大學生會：佢睇唔起港人

《大公報》本月3日頭版刊登報道，題為〈美國僱港千名大學生當暴亂白老鼠 參與示威罪證曝光〉，指控是「西方煽動港版顏色革命的鐵證」。林鄭昨被黨媒《China Daily》記者要求她回應，她一方面稱不掌握全部事實，但又說根據2019年後半年以來連串事件，毫無疑問在很多人心目中，活躍的境外勢力在港別有用心，他們滲透包括大學在內的各個機構，企圖透過意識形態推翻中國政府。如有報道提及這些事件在大學發生，她將會敦促大學管理層格外小心，確保學生不會被有關偏見荼毒。

《大公報》引述的研究由美國芝加哥大學、哈佛大學等學者及科大學者聯合撰寫，目的是了解驅使學生持續參與政治運動原因。研究人員邀請1,100名科大生參與，隨機選出學生給予報酬，包括若出席2017年7.1遊行時，花五分鐘在現場點算人數，就可獲得350元。結果顯示，因獲得誘因而參加7.1遊行的參加者，較沒誘因而參加人數高10%。

本報查閱詳情發現，獲報酬項目不限7.1遊行，如在7月8日和9日，身處特定港鐵站點算人數也可獲350元報酬。該實驗亦給予學生使用報酬選擇，如直接收取、捐給民建聯或當時仍未解散的香港眾志。

科大學生會會長麥嘉俊批評林鄭言論不合理，他指示威遊行有一定風險，不認同大學生會純為金錢而走上街頭，尤其是2019年的政治環境，「佢咁講係睇唔起香港人，350蚊求其搵份part time都有啦，使唔使咁樣冒住槍林彈雨出嚟，連命都唔要？」英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）在Twitter貼文諷刺，林鄭口中的境外勢力就是中國共產黨，「我也很關注他們在香港大學散播洗腦思想」。