【本報訊】67歲外籍男跑手日前在大埔吐露港跑步時暈倒，原來是著名練馬師告東尼的胞兄告忠明（Gerald Cruz，又稱Gerry）。他雖獲途人和休班醫生急救及送院搶救，惟至昨晚情況仍危殆。記者以短訊向告東尼太太查詢事件，未獲回覆。

前日早上近10時，告忠明沿吐露港跑至近大埔鐵路碼頭一條行人路時突然暈倒，附近單車友見狀報警，有跑步人士及醫生踩單車經過，分別為他施心肺復蘇法急救，惟一直無反應，送院搶救後，留醫深切治療部。

據悉，告忠明早年從事物流業，2011年與內地女友結婚，現有一名九歲兒子。本為葡萄牙裔土生港人的告忠明，是四兄妹中的長兄，熱愛跑步，早年加入由一群業餘長跑愛好者組成的樂華長跑會，近年因要兼顧工作及家庭，加上照顧兒子，已鮮有參加比賽及跑會活動。

告忠明父親告魯士、二弟告達理及三弟告東尼在馬圈中均赫赫有名。告魯士是60年代業餘騎師，1965年曾勝出香港打吡大賽，2007年因心臟病離世，出殯時由三名兒子扶靈。

熱愛長跑 曾戰多項馬拉松

告忠明七年前接受長跑會訪問時曾透露，馬會開辦第一屆見習騎師訓練班，父親推薦三位兒子報名，當年只有14歲的告東尼無論身高、體重、反應都合乎要求，瞬即被馬會取錄，成為馬會首批見習騎師。而告忠明當時選擇移居加拿大，1971年定居溫哥華，完成大學課程，至80年代才回流返港。

對於外界認為告忠明的成就不及兩名弟弟，他不以為然，同時為兩名弟弟的成就和家族感到光榮。告忠明中學時期已是喇沙書院田徑短跑好手，當年他一百公尺短跑成績12秒，經常參加學界比賽。

告忠明對跑步有一份堅持，年輕時是短跑健將，隨着年紀漸長改為參加長跑，他由加拿大返港後，堅持清晨5時半起床跑步。2014年，他已參加逾30多個本地及海外馬拉松，1997年首次參加青馬大橋香港馬拉松，翌年在赤鱲角新機場再跑馬拉松，又曾參加毅行者越野賽。

樂華長跑會負責人方太稱，告忠明是跑會會員，她亦從網上消息知道前日跑步暈倒的事主疑是告忠明，曾致電其手機，但無人接聽，未能證實事件。她又稱，每逢周日在大埔跑步，不時會遇見告忠明，互有打招呼，但近年甚少聚會。