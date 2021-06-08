【本報訊】律政司有意修改《法律執業者條例》，容許包括事務律師在內的律政司律政人員，同樣具獲委任為資深大律師的資格。大律師公會向會員發信，認為律政司建議或動搖目前只有大律師方可獲委任資深大律師的限制，對業界影響深遠。資深大律師梁家傑批評律政司做法霸道囂張。律政司回覆證實正探討律政人員可獲資格委任為資深大律師的方案，但拒透露詳情。

大律師公會向會員發信，律政司司長鄭若驊有意修改《法律執業者條例》，容許為律政司工作的律政人員，將來亦有資格獲委任為資深大律師。翻查律政司架構，部份高層人員只具備律師資格，例如今年3月上任的法律草擬專員林少忠。

晉升法官重要階梯

公會指律政司至今未能提供任何有關修例內容的文件，僅指律政司有意修例只適用於為律政司工作的律政人員，同屬《律政人員條例》下列明的地政總署、公司註冊處及土地註冊處律政人員則不獲同等待遇。公會稱，律政司希望有關修例建議獲大律師公會支持。公會認為，由於《法律執業者條例》列明只有當律政人員同時擁有大律師資格，方可獲委任為資深大律師，修例對法律界影響深遠，有必要諮詢會員意見。

資深大律師梁家傑指未看過公會信件，如事件屬實，反映律政司做法相當霸道和囂張，連要求律政人員按照法律界多年行規辦事也不肯，亦破壞事務律師和大律師分野，「𠵱家律政司連要求佢哋（律政人員）轉一轉跑道都唔肯，亦唔使佢哋再跟師傅，唔使經大律師公會審核，就可以做資深大律師」。他指一般大律師執業十年或以上才有資格任資深大律師，但今年已有現任律政司副刑事檢控專員獲大律師資格僅一年即委任為資深大律師。

資深大律師是晉升法官重要階梯，大部份高院法官均出身資深大律師。終院首席法官張舉能上月在資深大律師委任典禮上提到，社會大眾期待有志的資深大律師加入法官行列。