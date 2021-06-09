本港疫苗接種率低，不少人擔心接種疫苗引致嚴重副作用，甚至有死亡風險。不過醫院管理局最新一期滾動數據，5月31日至6月6日的7日內，新增14宗入院後及於急症室死亡，而生前曾接種疫苗個案，及9宗流產而孕婦之前曾接種疫苗。疫苗開打至今累計94宗死亡個案生前曾接種疫苗，即每1萬人只有0.61宗死亡個案，低於沒有接種疫苗人口中，每1萬人有21.01宗個案，即無打針人口的死亡比率較針後死亡高約34倍。

由5月31日至6月6日的7日內，新增14宗入院後及於急症室死亡，而生前曾接種疫苗個案，同期新增27宗急性中風，及16宗急性心肌梗塞個案是之前曾接種疫苗。新增9宗流產而孕婦之前曾接種疫苗。

累計377宗針後急性中風及急性心肌梗塞 比率低於無接種疫苗人口

由疫苗開打即2月26日至6月6日，共錄得94宗入院後及於急症室死亡個案是之前曾接種疫苗，即每1萬人中有0.61宗，較同期沒接種疫苗人口中，有12,496宗死亡，即每1萬人中有21.01宗低很多。

同期累計有271宗急性中風個案之前曾接種疫苗，即每1萬人中有1.77宗；較同期沒接種疫苗人口中，有4,594急性中風，即每1萬人中有7.73宗個案少；即沒接種疫苗人口出現急性中風比率，較針後比率高約4倍。

數據又顯示，累計有106宗急性心肌梗塞個案之前曾接種疫苗，即每1萬人中有0.69宗；遠低於同期沒有接種疫苗人口中，有2,103宗急性心肌梗塞，即每1萬人中有3.54宗；即沒接種疫苗人口出現急性心肌梗塞比率，較針後比率高約4倍。

無接種疫苗流產比率 較針後流產高約10倍

累計有32宗流產是孕婦之前曾接種疫苗，即每1萬人中有0.28宗；遠低於同期沒接種疫苗人口中，有1,762宗流產，即每1萬人有2.96宗；即沒接種疫苗人口出現流產比率，較針後流產比率高約10倍。

醫管局的滾動數據又顯示，今年5月10日至6月6日整體入院死亡個案有2,868宗，與2020、2019及2018年同期分別有2,800、2,925及2,670宗相若；今年同期各年齡層的入院死亡個案，與過去3年也沒大分別，顯示今年推行疫苗接種後，整體死亡個案沒特別增加。

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