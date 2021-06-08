【本報訊】新民黨立法會議員葉劉淑儀上屆未能入閘選特首，政界猜測她會否再出戰明年特首選舉，葉劉昨出席民主黨前主席劉慧卿的網台節目時，被問到會否參選特首，雖拒表明立場，但未有完全否定出戰可能，只稱目前是「言之尚早」。

「𠵱家冇人會答呢個問題」

葉劉在節目中更直言，不回應是因為要考慮宣佈參選後的法律效果，包括選舉開支申報，形容「𠵱家冇人會答（參選特首）呢個問題」。她期後又稱，考慮是否再次參選時，會先考慮是否能取得足夠提名。

被問到有傳特首林鄭月娥近日就被外國制裁大吐苦水，會否有助她取得選委「同情票」時，葉劉不以為然：「將來嘅特首，都可能被制裁㗎喎！機會均等㗎喎！你唔可以話某人已受制裁，就畀多啲分佢」，至於林鄭是否有意爭取連任時，葉劉稱不想猜測林鄭想法，但指任何人出任特首，都希望做到十年，「因為五年過得好快，有啲政策真係十年、八年先睇到佢落實。」

政府過去一年引用港版國安法大舉拘捕民主派人士，政府做法是否「過火」？葉劉僅稱凡事都有因果，指有民主派呼籲外國制裁港府官員，是中央「非常棹忌，超過咗個底線」，又稱「搞政治係要付出代價」，指外國公民抗命領袖都要「捱過一輪」，公民抗命「唔係piece of cake，唔講得笑」。對於立法會選舉制度大改，她稱不覺得是民主倒退，更指「民選（議會）唔一定有代表性」，又認為民主黨若不再選立會，「過幾年啲人就唔記得你。」