內地新移民文化差異問題一直備受爭議，甚至有質疑新移民學歷、收入等均較港人差，來港是「享受福利」。不過浸大受社協委託進行內地新移民研究，團隊比對人口普查數據後，發現內地新移民的學歷及收入與港人拉近，當中男性收入差距更已收窄至4,300元；而具大專或以上學歷新移民比例升至19.5%，惟近一半高學歷者會於數年後離港。

香港社區組織協會委託浸會大學經濟系進行有關內地來港移民的研究，以2001至2016年期間4次人口普查的數據作分析，發現內地新移民的學歷及收入有上升趨勢，與本地居民收入差距收窄。其中，男性收入差距由2001年的10,600元縮減至2016年的4,300元；女性差距則由10,300元下降至6,600元。

大專或以上學歷新移民大增 家庭領綜援比例仍高於全港

研究同時發現，2001至2016年間，內地新移民具大專或以上學歷的比例由5.7%大增至19.5%；具碩士學歷比例達8.5%，遠高於本地出生人士的4.9%。然而，近一半高學歷新移民會在抵港數年後離開，不會於香港長居。

此外，在2014至2019年間，單程證新移民貧窮率仍較整體香港家庭高，佔全港貧窮戶中的3.7%；而新移民家庭領取綜援比例亦高於全港比例，佔約4%。

施麗珊指新移民長期被標籤

香港浸會大學經濟系系主任鄭毓盛認為，新移民可提升生育率，緩解香港人口老化及促進經濟轉型，建議政府應充份考慮內地來港移民角色，並配合制定相關人口及人力資源政策，同時亦要考慮挽留人才的策略。

香港社區組織協會副主任施麗珊則提到，內地新移民長期被標籤，希望政府及社會更能客觀研究及審視，同時建議港府制定相關政策，協助新移民家庭盡早團聚及融入社會。

另外，有發展商與非牟利機構合作，向接種疫苗的基層人士派發1,000元津貼，計劃會由社區組織協會聯同另外兩間非牟利機構，推薦及甄選服務對象。施麗珊指，有新移民表明會因為津貼而打針。

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