【本報訊】元朗十八鄉鄉事委員會前主席梁福元，其兒子及姪女經營的大棠有機生態園，後山一塊屬於大欖郊野公園林地，兩年前被人非法砍伐，挖出一個相等於標準泳池的巨型糞池，吸糞車每次駛入生態園，穿過園區道路直抵糞池倒屎。經過兩年日積月累，糞池幾近滿瀉，原本美麗的郊野林地變成一池屎水，鳥語花香變得臭氣沖天，蚊蠅為患，村民大表不滿，擔心疫情肆虐下隨時大爆疫。梁福元承認借路倒屎，並大事化小，認為「問題不大」。

巨型糞池位於大棠有機生態園後山，城規會證實，涉事地點部份屬於全港第二大的大欖郊野公園土地，漁農自然護理署的網站「郊野公園及特別地區分佈地圖」亦顯示該地處於大欖郊野公園範圍內。有村民爆料指，兩年前開始發現有人把一片林地砍伐得光禿禿，並挖了一個大窿，之後就有多輛吸糞車駛進倒屎，混雜人糞和雞屎，導致附近處處「飄香」。

梁：不影響到人問題不大

本報記者日前實地視察，發現該處豎立多塊地政處警告牌：「政府土地，不准佔用、傾倒、挖掘及耕種，違者會被檢控」，但整片林地依舊被人非法開墾，糞池面積等同一個標準泳池，深約十呎。經過兩年不間斷傾屎，糞池滿達八成，裏面除了堆積大量人畜糞便外，亦有其他膠樽及雜物等垃圾，最近天氣酷熱，糞池在烈日下氣味更濃，距離百米外亦臭不可當，最令村民擔心的是滋生蚊蟲，擔心糞池滿佈細菌，隨時大爆疫，禍及無辜村民。

根據資料，離糞池不遠的大棠有機生態園，由梁福元兒子梁明堅及姪女梁麗詩經營。生態園素來保安嚴密，入口處寫明「外來車輛請勿進入」，門口有守衞把關，但記者多次目擊吸糞車每次駛至均暢通無阻，守衞沒有向司機收取入場費或停泊費，吸糞車駛到糞池即把大量屎糞傾倒，糞池一時間被攪動，蚊蠅亂飛，臭味更加濃烈。

有司機向記者透露，不知道糞池位置位處官地，一切由生態園一名總管華哥指使，每次向對方收取100元當作油費，「佢整個池收集屎……叫我倒喺嗰度積肥（料）。打個電話話今日放一車，咁就去放（倒）」。

記者追查得知，黃色吸糞車由大豐貿易公司持有，該公司主要從事家禽批發，並非吸糞公司，老闆蔡德理是新界養雞同業會副理事長，亦是八鄉鄉事委員會名譽顧問。蔡德理與生態園持有人梁福元兒子梁明堅同為元朗商會董事成員，關係密切，記者致電蔡德理查詢，他一概聲稱：「我唔知喎」，然後匆匆掛線。

梁福元回應記者追問時承認借路，「人哋世世代代喺度住，路就整出嚟畀人行，方便人哋入去」。他指出，生態園後山無人居住，估計是有村民偷偷倒糞，並認為只要不影響到人，問題不大，「我知道嗰啲全部都應該係動物糞便，照我了解到絕對唔係人糞」。對於有司機爆料指倒糞是生態園總管指使，梁福元搖頭表示並不知情，要作出調查。

醫生：恐播病毒感染居民

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，受污染的人畜糞便當中可包括COVID-19或禽流感等病原體，倘糞車司機倒糞過程中，排污喉將糞水頃注時有機會引發「霧化」，司機很大機會吸入病毒，有可能變成傳播鏈。病毒隨河道漂流或隨風而揚到附近的民居，繼而污染泥土及水源，亦有機會令居民感染，他警告：「如果近距離接觸或間接接觸受感染糞便，有機會感染致病性微生物，會好危險。」