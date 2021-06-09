女乘客上周五在一輛城巴上疑遭非禮，事件驚動同在巴士上的一名休班女警長，女警長上前處理案件時，疑遭非禮疑犯由巴士上層推落下層，女警長受傷骨折，目前仍在留醫。涉案男子事後被捕，遭控以非禮及嚴重傷人罪，今於東區裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至下月9日再訊，以等候警方調查，被告獲准以4.5萬元保釋候訊。

被告謝嘉豪（32歲），任職電腦銷售員，被控一項非禮罪，指他於本月4日在西營盤皇后大道西262號外城巴巴士上，猥褻侵犯X。他另被控一項對他人身體加以嚴重傷害罪，指他同日於港島薄扶林道79B號對出香港大學西閘的城巴上，非法及惡意傷害韓婉芬。

控方透露，涉事女警長傷勢嚴重，出現骨折，仍在醫院留醫，尚未錄取口供。控方要求案件暫時毋須答辯，押後再訊，以待警方繼續調查，包括翻查巴士閉路電視片段、索取女警長醫療報告、進行認人手續等，以及待辯方索取法律意見。

辯方申請保釋但控方反對，主任裁判官羅德泉考慮後，批准案件押後至下月9日，待辯方索取文件及法律意見，同時批准被告以4.5萬元保釋，並下令他須交出遊旅證件，不得離開香港，及每周到警署報到一次。

【案件編號：ESCC1214/21】

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