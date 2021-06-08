【本報訊】大棠有機生態園後山驚現超巨糞坑，鄰近原居民的殯葬區，村民對祖先長眠之地與屎為鄰，既憤怒又痛心，無奈每次向地政處舉報，吸糞車聞風先遁，消失無蹤：「次次地政去之前都好似有人收到風咁，停晒一切」，長春社亦批評，在山林挖屎坑行為損人不利己，暴雨天，糞池滿瀉隨時屎糞傾瀉，污染環境及溪流。

有村民表示，兩年前清明節登山拜祖，發現該處林木被砍伐，至同年10月樹木全被斬去，更挖出一個深坑，從此附近臭氣沖天，不少墳頭對正糞池，籠罩在臭氣中，村民怒不可遏，認為嚴重對先人不敬，有村民不甘環境被破壞，祖先被騷擾，自行搜證舉報。

有村民追查近一年，出動航拍不下十次，拍下多段影片向地政處舉報，惟每次地政人員到場調查前，吸糞車竟神奇地銷聲匿迹，村民大嘆：「次次地政去之前都好似有人收到風咁，停晒一切！」

環團憂先破壞後建設

長春社公共事務經理吳希文表示，下暴雨時，糞池滿瀉，屎糞隨水流向四處，必定嚴重污染環境及附近溪流，他擔心此舉是「先破壞後建設」的慣常做法，令政府接受既成事實，促當局盡快圍封現場，停止吸糞車倒屎。

他續稱，在山林挖坑倒糞損人不利己，人糞或藏重金屬，若不妥善處理有機會流至溪流，甚至會流入雨水渠而出大海，嚴重污染海洋生態。新界非法開墾官地的問題不時發生，吳希文認為檢控數字偏低，政府一直以搜證困難作藉口，掩蓋自己執法不力，「好多時都係棟個政府牌了事，但我哋都見到有啲破壞係繼續進行」。他建議政府要加強黑點巡查或做好把關，例如在政府土地出入口放置路障或加上圍網，確保不被破壞。