嶺大昨（8日）向全體師生發聲明，指校方接獲學生投訴，不滿學生會日前一份有關宿生注射疫苗的問卷調查中以「武漢肺炎」稱呼COVID-19，校方已裁定投訴成立。嶺大又指，因學生會拒絕接受校方忠告，加上近年學生會及編委會「高度政治化」，故即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的特權。嶺大學生會凌晨發聲明稱，對校方的行動感到非常遺憾、憤慨，又譴責校方剝奪學生對該會資訊的知情權，阻礙其對學生的通訊。

嶺大指，部份學生不滿嶺大學生會於6月3日一封有關宿生注射疫苗問卷調查的群發電郵（Mass Mail）中使用「武漢肺炎」一詞，要求大學處理。校方續稱，經仔細研究後，認為相關投訴成立，並曾忠告學生會該詞顯然冒犯部份大學成員，要求學生會改用世衞的命名，惟學生會並不接受，對此深表遺憾，強調大學不容許任何大學成員以冒犯性和污名化的言詞破壞大學社群間的互信。

校方指學生會編委會高度政治化 或採進一步行動

嶺大又稱，近年學生會及編委會變得高度政治化，「未能發揮其作為學生與大學之間橋樑的作用」，加上近日學生會臨行委和臨時編委會部份文稿的內容和論調令人不能接受和反感，為嶺大社群帶來聲譽和法律上的風險。嶺大決定即時終止學生會使用大學電郵系統群發電郵的特權，大學亦不排除採取進一步行動，以保障嶺大的利益和聲譽。

學生會憤斥阻礙與學生通訊

嶺大學生會凌晨在Facebook發聲明，指對校方的回應及行動感到非常遺憾、憤慨，又譴責校方剝奪學生對該會資訊的知情權，阻礙其與學生通訊。學生會解釋，上屆學生會一直採用「武漢肺炎」一詞，當時並無接獲相關投訴，認為此名稱已使用逾一年，屬行之有效的名稱。學生會又指，有傳媒及區議會文件亦採用「武漢肺炎」一詞，認為此名稱為大眾所接受。學生會強調使用「武漢肺炎」一詞時，沒有冒犯或污名化其他地方民眾的意圖，又稱「由始至終只希望嶺南師生認識這個世上大流行的疾病」。

《蘋果》曾向嶺大查詢，惟對方指沒有進一步回應。

本年初至今，已有多間大學以學生會成員之言行為大學帶來法律風險為由處分學生會。今年2月，中大因不滿學生會候選內閣「朔夜」的政治立場，以及在校方警告下堅持履新，故暫停為學生會代收會費、提供行政及場地協助、暫停有關學生於大學的其他職務及要求中大學生會獨立註冊。至4月底，港大亦發聲明譴責學生會行事日趨政治化，同樣宣佈停止為學生會代收會費、停止提供行政與財務管理協助，校方又稱會收回學生會會址和設施管理權。

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