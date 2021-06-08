兩年前的今日，103萬香港人以白衫為記，相約維園反對送中惡法，政府視香港人為螻蟻，撕破面具揭出極權本質，由那刻開始，港人踏上一條看來遙無止境的反抗之路。牆外的人沒有忘記，歲月暫時安好，是因為有人替我們負重前行。你們留下的身位，縱然未必能補上，但牆外的人一息尚存，必然與牆內的人共同進退。

那年那月，即使時光倒流，相信香港人亦會昂首上街，黑白良知是我們寸步不讓的底線，守護良知是我們最後的信仰。已有的事後必再有，日光之下無新事，哪有暴政長存千秋萬世？

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感謝爭取公義的人

感謝您們為爭取公義的付出。

在歷史漫長路上，每一個階段都有世犧牲自由為其他人爭取公義的義人。

萬世都應感謝。

在外，每一個角落，大家都應該用各自的形式爭取訴求！希望您們保重身體，等着您們的歸來！

加油！

等你回家 重新出發

政不見天，無心睡眠，手足蒙難，飽受熬煎；有日回頭，現實未變，義無反顧，一息尚存！

為了良知和公義，你們犧牲了個人的安逸生活，付出無比勇氣，為民發聲抗命，換來牢獄之災。時值炎夏，酷熱難耐，日子難過可想而知。岳少還好嗎？當日你在立會秒殺無容姑姑，清脆利落，詞鋒鏗鏘，諗起興奮，回味過癮。你和各位務必堅守信念，擁抱曼德拉精神，心靜則寧安然度過難矣，最終你們全部都會離開監房，返回原地；這是所有牆外人的心願：等你回家，重新出發。撐住、撐住……！

政權千方百計剝奪港人基本自由，用不同手段打壓發聲，動輒得咎；許多人選擇離開，但覺醒的大多數無畏無懼，不肯屈從，且看他們杯葛安心出行，拒絕利誘谷針，與你們共同進退。扁舟也可渡狂潮，大家助勉！

狡兔死，走狗烹，蛾腐狼貪，兩任傀儡多行不義，必招惡果，放眼看賣港者唱悲歌。

信天一翁