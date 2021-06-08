【本報訊】常把依法治港掛口邊的特區問責官員，連依法泊車也未必做到。政務司長張建宗昨日到訪上環建制機構「勵進教育中心」，其座駕被發現停泊在皇后大道中一條行車線上。區議員批評官員立壞榜樣，促請主動交代。

區議員指立壞榜樣促繳罰款

以報道本港道路情況為主的Twitter用戶Transit_Jam昨日上載相片，顯示一輛車牌「CS」的黑色凌志停泊於香港皇后大道中237號太興中心對出，車上看來沒有司機。Transit_Jam表示，涉事車輛違泊數小時，三條行車線有兩條被違泊佔用，認為情況理應更好。

「CS」屬政務司長座駕，根據政務司長辦公室昨午發出的新聞稿，張建宗曾於昨日到訪太興中心一樓的勵進教育中心，與中心理事會主席范徐麗泰會面。本報昨晚向政務司長辦公室查詢事件，截稿前未有回覆。

中西區區議會交通及運輸委員會主席葉錦龍表示，雖然該處並沒有雙黃線，亦非禁區，但從表面證據看來，張建宗的座駕已構成違泊。他形容該處是違泊熱點，批評張建宗立下壞榜樣，令其他駕駛者仿效：「CS都可以咁樣周圍泊啦，點解我唔得呀？」他促請張建宗主動交代事及公開繳交罰款。

司長違反交通規例非首次，2017年5月，在交通警引路下，張建宗座駕於銅鑼灣近中央圖書館一段電車專線行駛。去年9月，財政司長陳茂波駕駛汽車停泊在跑馬地成和道劃有雙黃線的路段，他其後辯稱未有留意位置屬雙黃線範圍，就事件道歉。