Joshua首度挑戰PCT失敗而回，更幾乎終身殘廢，因在雪山凍傷十隻腳趾至發黑，按下去連哪隻腳趾都分不清，醫生更直言：「Joshua, your hiking day is over」。條路自己揀，卻被迫腰斬，心有不甘還要面對可能截肢，回港養傷不久遇上反送中運動爆發，其間因工作遇上被控暴動的少年人，反因此深切體會對方的恐懼，「判時唔恐怖，判咗都唔恐怖，但等待未知過程，先係最可怕最艱苦。」

任職社工的Joshua出發前的工作，是負責跟進警司警誡個案，前年海量青年人被捕，他亦有份支援，有未成年個案稱呼只是24歲的他做「阿sir」。有少年被控暴動，前路茫茫，不知案件拖至何時，律師多番開解情緒仍極度低落。

剛好這少年愛行山，Joshua就把自己幾乎截肢的「不風光」經歷相告，「中途嗰種等待最可怕，好明白佢哋等裁決等判，唯一可以做嘅就係話佢知，我好理解嗰種等待未知嘅痛苦」，因他同等待上天對其凍傷十趾「發落」。

重燃鬥志 帶「信物」上路

凍傷經歷雖事隔兩年，每一細節仍記憶猶新，同時帶着無盡感恩。他當時在雪山等直升機救援，多得同行德國退役軍人跟一對挪威夫婦，輪流用身體溫暖其雙腳，近30小時後，他才被送到最近的鄉郊醫院，但唯一醫生看完傷勢後，卻先悠閒分享非洲旅行的打卡相，護士因他組織凍傷未能替他抽血，他頓感孤立無援。

後來醫生告訴他，凍傷最好在24小時內處理，他的傷只能聽天由命，建議轉到三藩市醫院去，「攤咗一星期無處理過傷口，當刻好驚，好多未知，腳趾仲喺度，但紫晒好恐怖，好擔心」。小鎮醫院離三藩市醫院五小時車程，他要自費找救護車接載，有護士主動做免費「柴可夫」，「連清潔哥仔都問我係咪要去三藩市，佢早過護士收工，喺經歷人生最大挫敗、最低潮時，竟然有班陌生人支持自己」，還未計住院時護士為他預備雙份早餐助他復元體力，又自掏荷包買汽水雪榚逗他開心，住院的耆英更「輪街症」般排隊跟他聊天，「即使係小舉動，足夠喺低潮時救番你」，最終香港保險公司安排醫療專機，由護士隨行返港治療。

返港後他留院三天就被安排出院回家，趾頭似足香港處境越來越黑暗，奇蹟卻在8月降臨，黑厚死皮下竟出現粉紅色活組織，意味光復腳趾成功，「啲腳趾終於保得住」。經此一役，他深明苦難圍困時有人陪伴的重要，令他與被控暴動的少年產生羈絆。他後來為對方安排戶外活動調劑心情，其格言「生命影響生命」亦在無形中體驗。

Joshua梳理失敗心情後，重燃鬥志再出發，但坦言帶着歉疚，「社工係對人關念，唔喺度就建立唔到關係，但我冇時間等案件完咗先出發」，他帶着「信物」上路，望把港人的精神帶到征路；與此同時，少年還在某天看到「阿Sir」再戰PCT，就在Ig報道：「我冇咩呀，想同你講聲OK，一切平安。」