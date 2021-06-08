【本報訊】前年11月理工大學衝突持續多天，大批市民在附近聚集圖「圍魏救趙」營救被困校園的抗爭者，引發激烈警民衝突。兩名有份參與衝突的青年同月18日分別在推路障至加士居道天橋的警方防線前，或跑下天橋時被捕，二人昨在區域法院承認暴動罪。法官李俊文押後案件至本月17日判刑，其間將兩人還柙。

被捕時遭警跪腰背

兩名被告為建築工人施英濠（24歲）和文員文自強（21歲），控罪指他們前年11月18日於加士居道近佐敦道一帶，連同其他不知名人士參與暴動。施另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉及兩把刀和一把鎚；文另被控管有物品意圖損壞財產罪，即兩罐汽油和一瓶載有液體的玻璃樽，兩罪獲准保留法庭檔案，未經批准不得再檢控。

辯方求情稱，案中無證據指兩被告曾使用案中的利刀和汽油彈，涉案的刀是首被告工作用具，次被告亦非案中主導角色，被捕時更曾遭警員跪上腰背，當時無掙扎。

案情指，前年11月11日開始，理大衝突持續，至同月28日才結束。同月18日早上約11時半，最少50人在佐敦道拔萃女書院外集結，當時警方在加士居道天橋上設防線，以防人們離開及進入理大。有人向警方防線投擲汽油彈、磚頭及其他物品。警方發出警告，並使用催淚彈和武力，但群眾沒有停止。

首被告當時站在群眾最前排，與其他人將一個施工用的黃色路障推向天橋上的警方防線，施在最接近防線時遭警方制服，當時他的背包內藏兩把分別15厘米和20厘米長的刀，及一把30厘米長的鐵鎚。

次被告則隨人群跑下天橋，在橋下被趕至增援的警員攔截制服。當時他試圖將一枚含微量輕汽油蒸餾物的汽油彈、兩罐輕汽油蒸餾物，及一瓶黏合劑棄置地上。

案件編號：DCCC561/20