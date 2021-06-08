【本報訊】建制派力爭在本屆立法會任期結束前再收緊《議事規則》。只餘建制派的立法會議事規則委員昨午召開閉門會議，主席謝偉俊在會後見記者，指有委員對若法定人數不足流會時，向無有效理由缺席的議員罰款3,400元，金額太高；另外，現階段委員會也不會考慮有關禁止議員在點算法定人數期間離開會議廳。

謝偉俊表示，經諮詢議規會全體議員事項後，會議大部份事項原則上獲得通過，唯一要「斟酌」是有委員對若因法定人數不足流會時，向無有效理由缺席議員罰款存意見分歧。

謝偉俊解釋，有身兼行會成員議員認為，3,400元的罰款過高，但委員會仍傾向將罰款劃一，就此將再作討論。他指流會罰款原則上已獲通過，但需時立例正式執行，也期盼能於本屆立法會執行。他又重申不希望立法會有流會情況出現，並相信來屆流會情況會較少。

暫不考慮點人數禁離開

謝續指，有多位議員表示關注禁止議員在點算法定人數期間離開會議廳的建議，故議規會現階段對此將不作考慮。至於其他議事規則，包括衣着、離席期間展示標語、濫用點算法定人數等規限則已獲通過。

謝偉俊又稱會將修訂建議盡快在本月25日內會通過，爭取下月14日在立會大會上通過；至於除適用於下一屆議會的議事規則外，其他大部份修改則會於刊憲後實施。