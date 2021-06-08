【《頭條》覆核案】

【本報訊】以諷刺時弊為主的港台節目《頭條新聞》，因內容諷刺警隊惹來警務處長鄧炳強親自投訴惡意抹黑。通訊局裁定節目污衊及侮辱警隊等投訴成立，《頭條》被迫暫停。港台工會聯同記協提司法覆核，案件昨續審。該集主要以疫情為背景，但局方反駁，節目播出時社會仍受2019年社會動盪影響，警民關係撕裂，在此背景下，將警員和垃圾扯上關係實屬侮辱，必須考慮節目影響及效果。法官周家明押後宣判。

指王喜入垃圾桶是貶警

代表通訊局的資深大狀陳樂信指，通訊局是獨立於政府的法定組織，成員包括律師、社工、傳媒工作者等，有充足經驗和專業知識以處理及判斷投訴，平衡各界利益。

對於陳指節目背景與2019年社會事件有關，周官表示該集似乎是以Covid-19肺炎疫情作為背景，而非2019年事件，不理解為何與辱警扯上關係。陳回應指，節目在缺乏足夠的事實證據基礎下，指警隊的個人防護裝備（PPE）較醫護佳，片段亦顯示防暴警、以卡通恐龍隱喻速龍小隊，又將扮演警員的藝人王喜丟入垃圾桶，揶揄警察人工不錯，無疑是貶低警員。

就申請人指局方錯誤地以「個人意見節目」準則規管《頭條》，陳反駁指港台早於2001年已將《頭條》歸類為個人意見節目，以享有較大運作空間。申請人多番強調《頭條》只是娛樂節目，揚言「不要擔心，沒有讀者會認真看待節目內容」，惟陳質疑事實並非如此，製作人員藉節目傳達信息，讀者亦的確認真對待。陳並指，港台屬政府架構的一部份，雖享有編輯自主，但仍須受監管，且政府部門或員工無權針對《基本法》及《人權法》保障的憲制權利提出挑戰，認為法庭不應介入局方決定。

代表申請人的名譽資深大狀陳文敏回應指，沒證據顯示局方處理投訴時考慮到2019年的社會事件，故此有關背景與本案無關。港台作為公共廣播服務機構，為保障公眾利益、知情權等，其定位與其他傳媒機構無異，港台員工絕對有權提出覆核。

案件編號：HCAL1685/20