商界為配合政府「谷針」，推出多項優惠及抽獎作為誘因。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府會協助加快處理相關抽獎牌照申請，並協助核實中獎者已經打針。對於近日接種疫苗及預約人數上升，她稱疫苗接種中心仍有剩餘預約名額，政府會以新數字為基礎監察疫苗供應及付運。

陳肇始今日於立法會回應質詢時表示，歡迎商界提供誘因，政府會提供兩方面幫助，包括商界舉辦相關抽獎活動時，政府會加快處理牌照申請。有人中獎後，政府亦會協助核實中獎人是否已接種疫苗。

強調2款疫苗安全質素符合要求

對於本港近日再次出現源頭不明、涉及變種病毒的本地確診個案，陳指疫情響起警號，第五波疫情隨時一觸即發，更可能流行更具高傳染力、威脅更大的變種病毒。她指，只有接種疫苗才可建立免疫屏障，強調2款疫苗符合安全、效能及質素要求。

陳指，雖然近日接種及預約疫苗的人數均有提升，但疫苗接種中心仍有剩餘預約名額。她指，政府會以提升後的數字為基礎，密切監察未來疫苗付運等情況，以防供應出現問題。她又呼籲市民趁仍有疫苗供應，盡早預約打針。

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