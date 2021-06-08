政府全方位谷市民打疫苗，但特首林鄭月娥講明政府唔會出錢吸引市民打針，應該由商界出手，林鄭講到咁白，商界自然冇得卸，推出唔同嘅打針大抽獎，當中以信和出手最豪，送一層價值1,080萬嘅觀塘凱滙單位抽獎。至於香港首富、超人李嘉誠同佢家族嘅長和系噚日都出手，送總共值2,000萬嘅禮券做谷針抽獎，頭獎係價值500萬嘅長江集團禮券，可以用嚟買長實新樓，但有人發現即使中頭獎，可能未必夠畀首期。

通用旗下品牌

呢2,000萬蚊嘅禮券設五個獎項同36個名額，除咗頭獎500萬禮券外，二獎到五獎禮券分別係300萬元到5萬不等，合共30幾個名額，長實話所有喺8月31日前打完兩劑疫苗、滿18歲嘅香港身份證持有人都可以參加抽獎，禮券適用於佢哋旗下所有品牌，連買長實一手物業都得。不過，如果中咗300萬，要喺百佳、屈臣氏買晒佢都唔易。

有心水清人士計過，500萬連長實新樓首期都未必夠，長實5月開售嘅Sea to Sky為例，折實入場門檻要1,322.73萬，由於1,000萬以上單位最多做五成按揭，就算中咗500萬，幸運兒仲要畀多160萬先夠首期。

至於另一地產商新世界亦公佈推出抗疫措施協助基層市民，佢哋同三間非牟利機構合作，向5,000位基層人士發放打針津貼，受惠者可獲1,000蚊資助，最快本月底開始發放。新世界發展行政總裁鄭志剛話，今次提供疫苗接種津貼係希望為基層人士提供適切抗疫援助，集團仲預留額外500萬，有需要時將研究推第二階段資助計劃。

李八方