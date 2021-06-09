廣播處長李百全早前突然下令香港電台在社交媒體刪除已上載逾12個月的港台節目。教協今（9日）公佈教師使用港台節目作為教學資源的調查。調查發現有98.6%受訪者表示學生對觀看港台節目感興趣；而《鏗鏘集》成為最多老師使用的節目，有87.9%受訪者表示曾經使用此節目為教學資源。教協副會長及前教育界立法會議員葉建源表示，現時教學方式多元化，而港台節目公信力大，適合學校使用，要求港台將全部節目重新上架，繼續為香港製作高質素的本地節目。

港台節目多成教學資源 題材廣泛

香港教育專業人員協會於5月31日至6月7日，透過電郵及即時通訊軟件向中學及小學教師發出問卷，在一星期內收到586個有效回覆，包括345位中學教師及241位小學教師。是次調查包括所有香港電台製作的電視節目，但教育電視除外。

教協指出，不少教師均反映難以找到近似題材和質素的教學資源代替港台節目，影響教育成效。基於教師反映，教協向中小學老師發出調查，了解教師使用港台節目為教學資源的實況及評價。85.5%受訪者在日常教學中有使用港台節目為教學資源，涉及幾乎所有科目，包括小學常識科（28.6%）、中學通識科（27.4%）、人文學科（24.5%）及中文科（20.5），亦有體育藝科（15.9%）、英文科（10.5%）及數學科（7.0%）等。

對於教師平均每學年使用港台節目的次數，有51.7%受訪者表示每學年使用10至49次，甚至有9.1%使用50次或以上。在使用方式方面，有95.4%受訪者表示會在正式課堂內播放港台節目以輔助教學，亦有60.6%受訪者會要求學生觀看指定節目以完成家課，及60.6%受訪者會提供推薦節目表單予學生自習。

在節目類別方面，近八成（78.9%）受訪者會使用時事節目，70.8%受訪者使用有關環保、環境或自然的節目，61.4%受訪者使用與教育相關的節目。教協副會長及常識科老師黃慕儀舉例，在教授香港房屋課題的時候，會使用《香港歷史系列》當中的片段作為教材，並形容港台節目是非常生活化，有許多珍貴的片段記錄，讓學生印象十分深刻。

課堂最常播《鏗鏘集》 下架「大損失」

最多教師使用的節目是《鏗鏘集》，接近九成（87.9%）受訪者表示曾經使用作為教學資源，其次則是《香港歷史系列》（48.3%）、《視點31》（42.9%）及《時代的紀錄———鏗鏘說》（26.8%）。除了以上節目，教協指出還有些較小眾節目，是切合特定需要的學生，有其保留價值，例如《手語隨想曲》、《我家在香港》及《體壇無極限》等。

港台移除在社交平台的部份節目後，有91.7%受訪教師表示下架決定令他們準備教學素材有困難，影響教學質素。有受訪教師表示，港台節目有中英版本，題材豐富，坊間很難找到代替，認為很多有關社會議題的節目在多年後仍然適用，不應下架。甚至有受訪教師指下架節目是「大損失」，將《鏗鏘集》之類節目下架，會少了用客觀角度看事物的節目。教協認為，港台作為公營機構，以公帑製作多元、優秀又具教育意義的節目，下架是不利學生學習，浪費公共資源。

這次調查中超過九成受訪者認為港台節目的製作質素高（93.9），同意重新上架港台節目（92.7%），希望繼續使用《鏗鏘集》及其他節目作為教材（93.2%）。被問及現時使用港台節目會否擔心涉及版權問題，黃慕儀表示會有擔憂，並希望港台盡快重新上架節目，解除教師在版權方面的憂慮。至於對今後港台節目是否仍有信心，葉健源則表示會視乎節目質素再決定是否使用，但期望港台可持續享有自由的製作空間，繼續創作高質素的本地節目。

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