港府和商界過去1周軟硬兼施谷針，不過接種和預約數字顯著上升數日後，似乎後勁不繼，甚至不升反跌。COVID-19疫苗開打第104日，打首劑中國科興滅活疫苗在6月9日終突破70萬人，而打首劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗亦同步超越90萬人。而8日共有9人針後因常見副作用送院，全部情況穩定，其中4人留醫，1人不遵從醫生勸告自行出院。

截至6月9日，本港累計接種2,748,930劑疫苗，其中1,608,364人打首針，1,140,566人打第2針。首針方面，903,367人打復必泰，704,997人打科興。至於第2針，660,439人打復必泰，480,127人打科興。

單日打針人數 跌至1周低位

而6月9日單日，共有32,774人打針，繼續由數日前的破紀錄高位回落，並跌至1周低位。其中16,024人打復必泰，同樣跌至1周低位，甩底率3%；16,750人打科興，甩底率4%。復必泰方面，11,368人打首針；4,656人打第2針，跌至4月26日以來最少。至於科興，13,030人打首針；3,720人打第2針，跌至5月19日以來最少。

至於單日約34,300人預約打針，其中22,500人預約復必泰，11,900人預約科興，均與前一日沒太大變化。

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