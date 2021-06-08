善款不足，請善長繼續支持。

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在港出世的娣婆婆雖現年已86歲，但說起舊事仍記憶猶新，小時候一家居住於木屋區，而她因家中兄弟姐妹眾多，作為大家姐，從小便需協助照顧弟妹，更要捱過日曬雨淋幫忙家人耕田種菜，訓練出堅強的性格，待她十三歲時便開始外出工作賺錢，由於當時年紀太輕，只能先學習打住家工，其後便轉到工廠當女工，試過「車」牛仔褲穿膠花。直至18歲她便與丈夫結婚，一直胼手胝足努力工作，往後幾年更喜獲麟兒，多年來一家人一直過著平淡簡單的生活。

可惜，與娣婆婆相依相伴近五十載的丈夫不幸約於廿年前病逝，而她亦於丈夫離逝後漸漸感到身體不適，並確診患有心臟病及高血壓等問題，需長期服食薄血丸。而更令娣婆婆心痛的是，幾年前她其中一名兒子亦因病離逝，白頭人送黑頭人，令她非常痛心，現她只能靠另一位已退休的兒子照顧。

2018年初，她在家睇電視時感視力模糊，初誤以為患上白內障，檢查後確診患有濕性老年黃斑性病變，現時她左眼的視力只有約三成五，右眼視力有約五成，醫生建議她接受自費眼針治療，每針約九千元，當時她已用盡積畜自費於雙眼各注射了三針，但情況未如理想，眼底仍有出血及水腫情況，需再於每邊眼注射多三針，合共六針，並有可能需在日後再接受以上治療 。現時治療的主要目的是希望穩定她的視力，以減低病情惡化及致盲的機會。她盼善長可以伸出援手，已失去丈夫的她，不願再失去視力，願可再多看看兒子和孫兒。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持。

「娣婆婆」暖流之友編號：C4762

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