今日反送中2周年，職工盟聯同香港言語治療師總工會在旺角擺街站，支聯會副主席鄒幸彤亦有到場支持，寄語港人勿忘抗爭，「正如我哋要守護六四，我哋更加要守護2019嘅記憶」。

職工盟聯同香港言語治療師總工會今日傍晚在旺角天橋擺街站，適逢反送中運動兩周年，街站以「留守香港，砥礪前行」為主題。職工盟在街站播放反送中運動回顧片段，街站亦有展示兩年前的文宣及相片，有成員手持發泡膠板，鼓勵市民在便利貼上留下打氣說話，猶如流動連儂牆。六四當日被捕後保釋的香港支聯會副主席鄒幸彤亦有到場，一同派發印有前年6月9日被捕獲釋人士感言的傳單。

鄒表示，被捕後警方沒有警告她不可以出席公眾活動，坦言不擔心警方再次拘捕，「唔係我哋唔出嚟警方就唔會搞我哋，我哋唔出嚟佢搞得我哋更加甘」。她表示今次街站希望喚起港人兩年前的抗爭，認為政府一定會打壓，直斥極權政府就是會洗白歷史，「正如我哋要守護六四，我哋更加要守護2019嘅記憶」，不過她認為抗爭是長時間要做的事，被打壓不會是結局。

籲市民「在荒謬時代繼續走出來」

職工盟幹事林小薇向市民呼籲，今次擺街站是希望提醒市民兩年前發生過的事，不要忘記抗爭之路，重拾當年的勇氣，更呼籲市民「在荒謬時代繼續走出來，委曲不能求存」。她亦重提六四集會被禁，維園球場空空如也，但仍有不少人在街頭點起燭光，令她知道香港人並未放棄。

近日職工盟擺街站都有警方到場，但今日全晚未見任何執法人員。林小薇形容今晚「好彩」，因為他們擺街站經常被警察警告，甚至拉封鎖線圍封，但她表示「做緊一啲我哋相信嘅嘢，唔會因為政權打壓而停止」。她亦提到今次街站與其他工會合辦，以及邀請鄒幸彤，是希望向港人展現不同工會及政黨團結的一面。

台灣人來港工作4年見證變遷 憂台灣變香港

街站吸引不少市民圍觀，其中來自台灣的林小姐接受《蘋果》訪問時稱，昨晚有留意到今日是反送中兩周年。林來港工作4年期間，見證香港巨大變化，認為香港政府就是要打壓香港人，「願意出聲嘅人越來越少，有呢一種聲音唔理邊個都要支持」，更坦言擔心台灣變明日的香港，因此守住香港是大家共同要知道的話題。

市民：反送中刻骨銘心

市民許小姐在街站附近停留逾半小時，她接受《蘋果》訪問時提到，知道職工盟會擺街站所以特地過來。被問到會否擔心反送中紀念活動受打壓，她表示被打壓已經是既定事實，「六四話畀你聽你封咗個維園，香港人咪去維園以外嘅地方，如果要禁大家遊行，香港人咪周圍行囉，遍地開花咁樣其實冇分別」。她亦說反送中運動非常刻骨銘心，相信香港人不會輕易忘記，寄語港人繼續堅持。

街站歷時過半小時期間，不少途人接受傳單，亦有寫便利貼打氣。市民王先生接過傳單後表示，「有時有啲嘢冇辦法表明得太多，但（接傳單）總叫做一個支持或者鼓勵，等佢唔好覺得呢樣嘢冇人再關注」，他表示反送中運動到外地亦有香港人幫忙記錄，相信不會輕易被遺忘。

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