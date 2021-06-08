【本報訊】 47名民主派因參與初選被控涉違國安法，其中36人未審先囚，已還柙100日。民主黨尹兆堅撰寫百日獄中書，道出這段時間所經歷的孤單、恐懼和絕望，但在獄中的黑暗日子更能體會真相，「他們甚麼都想禁止，但禁不了民意，禁不了人心」，冀港人「留在牆外做事」。

「還需面對多少個一百日」

尹兆堅以署名「牆內友」向港人撰寫題為「一百日之後……」的獄中書，提及這百日冬去夏來，被關在密不透光的牢房中，若非電台報時，很容易失去時間觀念，令他不禁生疑，「我還需要面對多少個一百日呢？」但這是一條無法理、無邏輯的難題。

監房生活對他來說是一場身心靈的挑戰賽，要面對孤單、恐懼和絕望，每日挑戰意志和信念的強度，但日子過後發現，「在黑暗中更能看清真相」。他的領悟是，政權越打壓，人民只會更「民心背向」；越強辯指是「完善」制度，亦只代表自知制度不完美，直指強權是「禁不了民意，禁不了人心」。他寄語港人「各自化作漫長黑夜裏的一點點微弱光芒，聚在一起成為照亮未卜前路的燈火」。

尹兆堅又言，政權橫蠻無理、黑白顛倒、肆意滅聲，其實更擔心牆外人，他鼓勵香港人不要氣餒，尚有很多合法的事情該做，例如消費購物和互撐就是阻不了，他叮囑「記着，牆內夠人，牆外更需要你們存在和貢獻。應承我，留在牆外做事，好嗎？」最後他約定香港人，如果下個百日能重聚，定促膝長談，將各人這些年在香港聽到看到的笑話，一一訴說，「他們的甩轆和黑色幽默真是笑到我們有腹肌的」。