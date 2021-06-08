【本報訊】特首林鄭月娥日前在民建聯活動中，大嘆受外國制裁令她「斷六親」，又稱「預咗一世被制裁」，但政協常委何柱國前晚在電台節目炮轟林鄭「係你自己攞嚟」，直指曾警告林鄭修例會招致美國制裁香港，但她私自行動修例，結果連累全港受損。林鄭昨被問到何的言論時未有正面回應，反趁機表忠，力撐北京制訂《反外國制裁法》，聲稱是「以其人之道還治其人之身」。

何柱國前晚在商台《光明頂》節目爆料，稱曾在前年反修例運動時，警告林鄭修例會招致美國制裁香港，「好多人都知道，同你講過，你或者話唔記得啦，啱唔啱啊？」何更謂：「我記得好清楚！咁呢，所以你𠵱家話制裁，你冇諗到，你畀人私人制裁啫，但你害到我哋香港畀人制裁，你知唔知呀！全個香港因為你唔聽勸告，自把自為，令到香港（被）制裁。你話你私人受制裁好似好痛苦，咁我哋受苦又點樣呀？」

趁機撐京立《反外國制裁法》

林鄭昨出席行會前被問到是否認同何言論，以及她要負多大責任時，未有正面回應，只稱香港是言論自由地方，每日有很多人評論特區政府施政，她會與團隊繼續以謙卑態度聽取意見，任內做好工作。

她又藉此表態力撐人大常委提出反外國制裁草案，指特區政府有親身體會被制裁行動，故非常歡迎、支持國家制訂《反外國制裁法》，強調是「反外國制裁，換句話說唔係我哋國家先發制人去制裁人」，若有人要用制裁行為，國家會有所應對，「以其人之道還治其人之身」。

資深時事評論員劉銳紹則指，全國人大常委今年3月後才急推《反外國制裁法》，至今內容還未見有公佈，相信會與去年公佈港版國安法一樣，到通過後才予以公開，但他認為美歐對中國實施制裁姿態多於實際，中國本身也有法例予以反制，根本犯不着再推出這樣一條法例。

劉認為林鄭這番話對中美角力大局微不足道，「咪由得佢講囉」，指香港歷來都只不過是中美互鬥一隻棋子，即使立法對港有影響，也只會是間接性。