【本報訊】42歲女子上周五（4日）收工後，在中環乘搭城巴返香港仔，她在上層閉目休息期間，赫然發現被人「毛手毛腳」，張開眼發現後座男子猥瑣可疑，憤然質問，驚動一名50歲休班女警長上前協助，色狼突然發難，女警長被人從上層推落下層，頭破骨折，色狼逃去無蹤，警方追查三日，前日在香港仔拘捕涉案男子。

女警被推落下層骨折

被捕男子姓謝（32歲），稱任職電子產品銷售員，涉嫌非禮及傷人罪被捕。事發於上周五晚上8時30分，一名42歲女子收工，在中環乘搭城巴7號路線往香港仔石排灣，坐在上層閉目休息，當巴士行經香港大學附近，女事主感覺有手從後座伸前，接二連三摸其右胸，女事主勃然大怒，即場轉身和後座男子理論。

剛巧一名50歲休班女警長在巴士上，即上前協助及致電報警，但當巴士準備埋站等候警方到場期間，色狼突然反抗，糾纏間女警長被人從上層推下，滾落到下層受傷。色狼奪門而去，迅速失去蹤影，女警長多處受傷出血，由救護車送院治理，包括頭部撞傷及肋骨骨折，目前仍然留醫，情況穩定。

西區警區重案組接手調查，在巴士沿線車站、街道、屋邨等地點搜證，並向城巴取證，終鎖定涉案男子，前日在香港仔將他拘捕，其後搜查男子寓所，撿獲衣物及其他物品，警方正調查涉案男子是否涉其他風化案，呼籲目擊者與警方聯絡。

至於色狼在女警長看管下仍能逃脫，西區警區總督察（刑事）侯禮文解釋，疑犯因畏罪突然發難逃跑，衝力甚大，女警長年屆50歲，加上休班身上亦無裝備。