全城搞大抽獎「谷針」，連新民黨立法會議員葉劉淑儀都搞埋一份，葉劉今次好重手，搞咗個百萬元抽獎，仲忍痛割愛，攞咗隻當年用1萬蚊美金、用嚟獎勵自己升職做副工商司而買嘅勞力士手錶出嚟做頭獎，不過市民參加抽獎唔係打完2針就得，仲要做埋新民黨黨員或者新民之友先可以參加。

葉劉今午率領一班黨員同埋旅行社東主協會主席梁國興開記招，宣佈年滿18歲嘅香港永久性居民只要喺限期內接種咗2劑疫苗、做埋新民黨黨員或新民之友，就可以參加百萬元抽獎。

多年前買嚟獎勵自己升職

地產商送樓谷針，葉劉就攞咗隻私人珍藏名錶出嚟抽。曾經做過高官嘅葉劉話，多年前為慶祝自己升遷做副工商司，喺香港用1萬元美金購得、1991年出廠嘅18K金、鑲有鑽石及綠寶石嘅勞力士手錶，如今為咗鼓勵市民打針，決定攞出嚟抽獎，提供誘因。葉劉話，早前已將隻錶送去勞力士廠作檢查、維修零件。

其他禮品包括鑽石首飾；50份總值13萬元嘅體檢套票、餐飲禮券；及4套各值1萬元購物券等。

該黨中委廖添誠話，想參加抽獎嘅市民只需要喺本月29日至8月31日，去葉劉淑儀、容海恩議員辦事處、新民黨辦公室或新民黨官網交表格，就有機會中獎。

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