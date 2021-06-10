12港人之一「香港故事」成員李宇軒早前在內地服刑完畢返港，隨即遭落案起訴違反港區國安法勾結外國勢力等罪，涉及串謀壹傳媒創辦人黎智英、律師助理陳梓華等犯案。李、陳先後被控，兩案今在西九龍裁判法院再訊，續由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德負責，原定處理交付高等法院原訟庭審訊的程序。蘇官最終將案押後至下月7日，繼續處理交付審訊程序。

律政司今由署理副刑事檢控專員周天行代表。李宇軒續由前律政司副刑事檢控專員大律師沈仲平代表；陳梓華的代表是大律師蕭國辰，事務律師則是有民建聯背景的律師劉毅。

李身穿白色恤衫、手持文件出庭，陳則身穿西裝。散庭後，公眾人士向兩人揮手，並大叫「撐住呀」，兩人繼續還柙。

李宇軒（30歲）共被控三項控罪，包括「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全」、「串謀協助罪犯」及「無牌管有彈藥」。首項控罪指他於去年7月1日至今年2月15日期間，在香港串謀黎智英、其前助理Mark Herman Simon、律師助理陳梓華、「攬炒巴」劉祖廸等，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行為。

第二項控罪指李宇軒去年7月某日至8月23日期間，在犯下上述罪行後、知悉或相信他有罪，串謀黎智英及陳梓華等人，在無合法依據或合理辯解下，協助李宇軒本人離開香港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。第三項控罪指李於去年8月10日在其位於沙田希爾頓中心住所內，無牌管有232枚使用過的催淚彈、7枚使用過的海綿彈及38枚使用過的橡膠子彈。

至於陳梓華（29歲），他被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及一項「串謀協助罪犯」罪。勾結控罪指控他在2020年7月1日至2021年2月15日間，與黎智英、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特 別行政區或中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

協助罪犯控罪則指，被告於2020年7月某日至2020年8月23日間，在李宇軒犯可逮捕的罪行（即勾結外國或境外勢力危害國家安全罪）後，知悉或相信李宇軒就該罪行有罪，與李宇軒、黎 智英及其他人串謀，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助李宇軒離開香港到台灣， 而意圖妨礙拘捕或檢控李宇軒。

【案件編號：WKCC624、1107/21】

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