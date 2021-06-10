政府今日（10日）交代學童接種疫苗的安排，會提供3種途徑予青少年打針，當中青少年可於明早（11日）9時開始，預約於下周一端午節（14日）或之後到社區接種中心打針。學校亦可向政府預約，由政府安排校巴到社區接種中心打針，或安排外展隊入校打針。

中學校長會主席連鎮邦表示，對政府提出多種方式鼓勵師生及家長接種疫苗表示歡迎，認為疫情已令學校長時間不能恢復全日面授課堂，對學生學業及個人成長帶來影響，期望疫苗能令疫情早日告終。他續表示，教育局今日宣佈計劃前，曾諮詢中學校長會及其他學界代表，會上他提出局方應多提及科學數據以支持疫苗效用，及增加市民對疫苗的信心。

連續表示，會上雙方未有討論學童疫苗接種率是否應與9月復課安排掛鈎，但認為復課與否應視乎醫學專家建議。他又稱，大部份中學將於6月底進行考試或試後活動，認為即使有一定數量學生於注射疫苗後出現輕微副作用，整體而言對教學影響不大；家長也應留意子女情況，有需要時可為子女請病假。

陳狄安：與牙科保健安排相若 學校能處理

港青基信書院校長、直資學校議會主席陳狄安則表示，3種疫苗接種方法與現時的學童牙科保健或到校接種卡介苗等措施相若，相信絕大部份學校行政上能處理得來。但他認為，政府要求學校須有300人以上有意接種疫苗，才派出外展隊到校，對部份班數較少的學校而言並不容易，學校或須按校情，考慮須否與鄰近學校商討有關安排。

陳又稱，由於學童接種疫苗須先諮詢家長意見，預計學生最快也要7月初才會開始接種。他亦會盡量安排學生於暑假前接種疫苗，以免大批學生於接種後因副作用而請假。

陳表明不宜將學童疫苗接種率，與9月的復課安排掛鈎，因部份歐洲國家也並非要求大部份學生接種疫苗後才可復課。他亦稱，部份教職員及學生也確實因各種因素而不宜接種疫苗，若將兩者掛鈎，或會對有關師生帶來壓力。

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