壹傳媒創辦人黎智英被裁定前年8.18及8.31參與及組織未經批准遊行，判囚14個月。對上一次有黎的音訊，已是4月時從獄中寄來《蘋果》的「家書」。有關肥佬黎的近況，牆外的人只知道，他每當進出法院或被押上囚車時，都會向公眾席或鏡頭擺出心形手勢。縱使高牆相隔，讀者對黎的關心卻未有間斷，過百名港人在街站為肥佬黎親撰心意咭；居於多倫多七旬夫婦越洋寫詩寄意；亦有讀者在六四前有感而發，港人彷彿重回32年前那充滿壓迫的時空，政權又一次吞噬一代又代的血肉靈魂。

讀者Clara說，感恩黎有勇氣面對厄運，在壓迫的形勢下堅守原則，當權者無所不用其極針對他之時，仍選擇走一條不容易的路。她說眼見香港禮崩樂壞，往日公平文明的法治日漸褪色，叫人難過和心酸，惟有寄望捱過寒冬，就能見到「公義之果」。

她執筆寫信之時，剛好是六四32周年前夕，她說，港人彷彿重回32年前那充滿壓迫的時空，政權又一次吞噬一代又代的血肉靈魂。她在網上重看了32年前「民主歌聲獻中華」的片段，演藝界和數十萬民眾共同唱出「為自由」一曲，場面浩大、眾志成城，不禁令人問：「民主大業在中華，究竟要到幾時才真正到來？」她鼓勵黎，繼續一起埋首滋養好土壤，期盼民主之花早日能真正盛放。

近月不斷有消息傳出，政權將出手取締《蘋果》，不少讀者仍去信黎智英表達支持，並感謝《蘋果》忠心的員工。署名Jackie的讀者說，雖然不知可訂閱到幾時，但承諾會支持到最後一刻，亦有讀者告訴黎，買了壹傳媒的股票和在日報落廣告撐《蘋果》。署名「大嶼細蚊」的讀者說，每當見到黎智英的「心形手」都很感動，欣賞他的大愛精神，特意來信，手繪了一個大心作回應。

讀者來信節錄

90後女孩：「要身體健康，好好笑着面對，縱使在內在外，新香港下的香港人也得含淚含恨度過，但不變的是我們雙手互相緊扣，內心照亮對方。請你一定要照顧好自己。」

200M+1：「我們每一位香港人都等待你重回崗位，相信長夜總會過去，光明始終會來到。」

劉女士：「每天為你禱告，神必保守公義的你，支持你，買了《蘋果》股票，撐你，加油。」

Day：「謝謝你不畏強權為香港捍衞新聞自由，請支持下去，我有份落廣告去《蘋果》，盡點綿力！」

楊志華：「我是一名60歲的HK-er，由梁振英上台至今，我參加了大大小小的遊行和集會，經過雨傘運動和反送中運動。我深信您是一位為香港民主運動付出了很多很多的香港人，我在此向你說聲多謝，也向您送上祝福，祝您好人一世平安。」

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