新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）7日抵達重慶，與中國國務委員兼外長王毅會晤。「加速建設陸海新通道」、「深化一帶一路及海上絲綢之路」及「反疫苗民族主義」等口號再次登陸中新圓桌。然而，凝視維文與王毅的碰肘合照，與去年10月樟宜機場之會的乏味留影完全沒有兩樣，只看出中國式自信式微、外交欠缺動力。

適逢中國 — 東盟建立對話關係30周年，王毅連日接待印尼、汶萊及新加坡等外交代表。一如以往，中國外交部準備一列表的數字口號：對印尼及東盟提出「三輪」馬車提升為「四輪」驅動、「五點」重要共識、「六點」建議。反觀去年看似過從甚密的新加坡，現時中新關係明顯失色；維文與王毅的合照，依舊老土碰肘、戴着口罩。

正當中美各自在外交搶分時，美國總統拜登上月與南韓總統文在寅已大玩免疫握手、免戴口罩，而中國這位志在靠東盟突圍的大哥，連伸手證明已克服疫情的膽量也欠奉。

自2020年中，中國政府大唱大賣陸海新通道，即以重慶和廣西北部灣港為兩端，北接絲綢之路經濟帶，南接海上絲綢之路。當日深陷疫情高峯的新加坡不時向中方示好，楊莉明、陳振聲兩位年輕部長級人馬，輪流與重慶市政府視像通話。正值美國大選前夕，中國與新加坡猶如姣婆遇着脂粉客。前者看準新加坡對特朗普有所保留，加力抓緊對方手肘；後者亦相當配合，借搶救亞洲經貿之名，腳踏黃線外任由中國在中新建交30周年之際掛上各式關係。

中國由領導口吻變煽情巧語

自美國總統大選後，中國反預期因香港、台灣及新疆等問題持續在外交死亡螺旋越轉越深。時隔一年，陸海新通道這外交盤算停滯不前，中新雙方實質合作乏善可陳。陸海新通道這項區域戰略計劃中，可見北京自信急瀉。

翻看內地喉舌的語氣陳詞，變化甚大。 由最初「中國領導東盟地區」口吻，褪色至宣揚廣西北部灣港時強調「一灣相挽十一國、良性互動中東西」等煽情巧語。如今，王毅晤維文時，已明顯避談計劃主客關係，力促雙方要把陸海新通道做好、做實、做強，似乎是中共努力建造，而新加坡政府則如監工定期到控制室聽取進度。

中新關係接下來存在萬般變數，筆者上次撰文提到新加坡人民行動黨突然展現坡式豁達讓賢，令北京大失預算，摸不準李顯龍班子當中誰會彈出帶領「4G集團」。 昔日炒得熱烘烘的陸海新通道，現今獨剩中方袒胸露臂。計劃最終會如一帶一路般衰弱得黯然無光，抑或會出現另一位鐵桿兄弟頂上？畢竟馬來西亞外長希山慕丁不久前才尊稱王毅為大哥，對於上周16架解放軍機闖入砂拉越以北大馬領空，亦僅以說聲「不滿」了事。按照如今的中國管治思維，握手會比叫聲大哥重要？

羅俊

自由撰稿人