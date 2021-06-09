內地上月起實施《宗教教職人員管理辦法》，加強打壓不願效忠共產黨的宗教人士。屬效忠教廷「地下教會」團體河南新鄉教區主教張維柱，以及另外七名神父和十名修士被公安帶走。公安在新鄉附近搜查，一旦發現有人藏有天主教信仰標記，包括十字架、教宗照片、聖人雕像或畫像等，立刻沒收物品並銷毀，屋主或物品擁有者則處以罰款。據悉，不獲政府承認的天主教新鄉教區不願加入「愛國會」，新法規下當地宗教活動被視為不合法。

刪《聖經》程式 收押信徒

天主教網媒《亞洲新聞》早前報道，63歲的張維柱神父在1991年獲教廷秘密任命為主教，但1936年由教廷設立的新鄉宗座監牧區一直未獲北京承認。

國際法專家、種族滅絕問題研究員Ewelina U. Ochab指出，中國的基督徒可能會像維吾爾族穆斯林一樣成為下一個「再教育」對象。她說，基督徒受到高度迫害，中國所有宗教團體情況都很糟糕，近年來一直惡化。《基督教郵報》報道稱，中國當局一直刪除《聖經》手機應用程式和基督教的微信公共賬號。總部設於香港的普世基督徒關懷差會稱，紙質版《聖經》已不再在網上出售，並指《聖經》應用程式只能在中國通過虛擬私人網絡（VPN）下載。自由亞洲電台4月發表報告稱，中國當局將基督徒關押在秘密的移動「改造」設施中，以迫使他們放棄信仰。