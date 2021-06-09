近年新界棕地擴散日益嚴重，綠色和平及本土研究社的研究指，政府的棕地地圖除數據滯後，亦無計算荃灣及葵青區的棕地，和多重長植被的「隱形」棕地。如上水恐龍坑及元朗蓮花地等亦有不少「隱形」棕地，分別涉及0.4公頃及8公頃棕地，不過未有被政府列入棕地範圍，團體認為此類土地亦應優先發展。

團體發現，政府在研究時完全剔除了荃灣及葵青區，但他們在該2區發現至少4.7公頃棕地，部份棕地甚至越過郊野公園邊界。綠色和平項目主任陳可淳不明白政府為何剔除兩區，促當局交代相關準則為何；而荃灣區更有棕地作業闖入郊野公園範圍，但她質疑因政府棕地資料不包括荃灣區，故隱沒了此類棕地作業威脅香港生態環境的情況。

另外，團體亦發現當局研究報告亦計漏部份「隱形棕地」，即過往曾被平整或填土，但或因用地被廢棄等，而重新長出植被的地塊，估計約涉及70公頃棕地，部份位於上水恐龍坑及元朗蓮花地等。陳可淳解釋，此類土地雖有植被，但因曾受到破壞，生態價值較低，亦應優先發展或進行修復。

根據規劃署數據，蓮花地一帶約有0.6公頃棕地，不過團體發現該處早於93年時，該處曾有多達8公頃土地用作棕地作業，雖然近年該帶已重長植被，但隨時有機會被重用作棕地用途，團體估計整體該區實際上有多達11公頃棕地。

另外，政府在恐龍坑一帶估算約有1.7公頃棕地，但團體翻查多年來的衞星地圖，一幅93年時屬農地的土地，2000年時曾被大規模平整，04年時重長植被，05年時又再被平整，2010年時曾用作露天儲物用途。查冊資料顯示該地段2011年曾被規劃署發出「強制執行通知書」，同年土地被清空及重新長草，至19年再作棕地用途，今年則重新長出大片草地。蔡諾正稱：「呢類土地就不停彈出彈入，好容易重新生草，但政府就無計算係棕地，其實應該做好規劃，優先發展或者復修。」

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