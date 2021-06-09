【本報訊】前年11.11全港「大三罷」，多區出現堵路示威，其間有資訊科技經理被指叫罵防暴警「強姦犯」、「成世執垃圾」等，被控在公眾地方作出喧嘩的行為罪，案件昨進入結案陳詞階段。裁判官鄭紀航指證供顯示被告叫囂歷時超過控罪所指的三分鐘，問控方會否考慮修改。雖然辯方認為對被告不公，提出反對但不果，其後要求法庭宣佈審訊無效並換官再審，申請同樣被駁回，被告最終解聘律師團。鄭官隨即裁決指，兩警口供不同代表他們沒「夾口供」，裁定被告罪名成立。

指兩警口供不一證無夾口供

被告陳浩倫（34歲）原被控2019年11月11日在柴灣道滙豐銀行外重複和持續責罵警員，及煽動人群阻礙警員，歷時約三分鐘，意圖激使他人破壞社會安寧。

鄭官昨指控方證人早前講及被告叫囂，歷時不只控罪所指的三分鐘，問控方可會考慮修改控罪。控方申請修改控罪詳情，辯方反對，指控方在審訊進入結案陳詞階段才這樣做，是「搬龍門」，對被告造成不可挽救的損害。但鄭官認為沒有不公，批准修改。辯方要求法庭宣佈審訊無效，指若控方一早修改控罪，辯護策略或會不同，被告甚至可能不會自辯，但已不可能要求法庭不理會之前證供，故要求將案交由另一裁判官重新審理，惟同樣遭駁回。被告隨後決定解聘律師團，但他因不理解法律程序，只道如何處理交由鄭官決定。

鄭官跟着裁決，指兩名警員證人作供誠實可靠，雖然兩警部份口供不一致，但正好證明他們事前沒有「夾口供」。有關被告有否帶背包，警員9614稱有，但警員25549說不記得。警員9614出庭供稱被告叫罵警方「殺人犯」、「強姦犯」，但警員25549則說聽不到有人這樣罵。至於警員9614在書面口供沒寫，是庭上才首度提及，鄭官認為全因辯方盤問主動提及，警員才被喚醒記憶。

鄭官又批評被告作供謊話連篇，誇張失實，更不相信防暴警會如他所指，眾目睽睽下說出：「阿Sir做嘢唔X使你教，出嚟搞事？𠵱家拉X你。」鄭官裁定被告罪成，拒絕批保釋等候上訴，將他還柙至本月18日求情。

案件編號：ESCC745/20