【本報訊】廣播處長李百全早前突然下令，刪除社交媒體已上載逾12個月的港台節目。教協昨公佈教師使用港台節目作為教學資源的調查，98.6%受訪教師均指學生對觀看港台節目感興趣；而《鏗鏘集》（圖）更是最多老師使用的節目，87.9%受訪教師稱曾使用《鏗鏘集》作為教學資源。教協要求港台將全部節目重新上架。

教協促節目重新上架

教協於上月31日至本周一向中學及小學教師發出問卷調查，收到586個有效回覆，包括345位中學及241位小學教師。調查發現，85.5%受訪教師在日常教學中有使用港台節目為教學資源，涉及幾乎所有科目。51.7%受訪教師每學年使用港台節目10至49次，9.1%更使用50次或以上。

最多教師使用的節目是《鏗鏘集》，近九成受訪教師表示曾使用作為教學資源，其次則是《香港歷史系列》（48.3%）、《視點31》（42.9%）及《時代的紀錄——鏗鏘說》（26.8%）。除以上節目，教協指還有些較小眾節目，是切合特定需要的學生，有其保留價值，例如《手語隨想曲》、《我家在香港》及《體壇無極限》等。

教協副會長及前教育界立法會議員葉建源表示，港台節目公信力大，適合學校使用，要求港台將全部節目重新上架。