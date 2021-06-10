本港官商界連日威逼利誘谷針，不過接種數字顯著上升數日後，似乎缺乏動力再爆上，甚至不升反跌。COVID-19疫苗開打第105日（6月10日），跌至不足3,700人打第2針中國科興滅活疫苗，再創3周低位。而同日另有24,600人預約打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，回升9％至1周高位。

截至6月10日，本港累計接種2,787,107劑疫苗，其中1,636,406人打首針，1,150,701人打第2針。首針方面，917,514人打復必泰，718,892人打科興。至於第2針，666,924人打復必泰，483,777人打科興。

單日打針人數 從1周低位回升16%

而6月10日單日，共有38,089人打針，從1周低位回升16%。其中20,616人打復必泰，反彈29%，甩底率2%；17,473人打科興，都輕微回升，甩底率3%。復必泰方面，14,140人打首針；6,476人打第2針，從4月26日低位反彈39%。至於科興，13,839人打首針；3,634人打第2針，連跌3日，再創5月19日以來最少。

至於單日約35,500人預約打針，其中24,600人預約復必泰，回升9％至1周高位；10,900人預約科興，則稍為下跌。

而6月9日單日，共有9人針後因常見副作用送院，全部情況穩定，其中2人留醫，1人不遵從醫生勸告自行出院。

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