【終年82歲】

【本報訊】建制派立法會前議員、前港區人大代表黃宜弘在美國因癌症病逝，終年82歲，據知黃宜弘妻子梁鳳儀已向親友公佈丈夫病逝的噩耗，稱黃宜弘今年初發現癌細胞擴散至腦部，在美國接受治療，昏迷兩個多月至近日病逝。多名港區人大代表證實黃宜弘去世消息，又透露黃宜弘遺體會在美國火化，之後運返香港安葬。

黃宜弘在回歸前後一直是商界及建制派中活躍人物，他自1991年參選立法局選舉開始，到2012年不再做議員，也是循功能組別商界（二）、即香港中華總商會出選。黃宜弘政治立場十分保守，2003年立會審議基本法第23條時，他曾被電視台拍到在車上向圍堵立會群眾舉中指，事後被人稱作「中指黃」。他2012年退出政壇後十分低調，早前曾傳出他患肺癌，身體欠佳。

妻梁鳳儀：這三個月天天忍淚

政圈昨突傳出黃宜弘在美國因癌病逝消息，據知黃宜弘妻子梁鳳儀向親友公佈丈夫近日病逝的噩耗，指黃五年前曾患肺癌並已治癒，但年初發現癌細胞擴散至腦部，並在美國醫院接受治療，家人也沒放棄，為他每天做物理治療，黃去世前更一度張開眼看妻子，黃在美國的醫院昏迷不醒兩個多月後，早前在醫院病逝。

而據《明周娛樂》報道，黃宜弘太太梁鳳儀情緒仍未能平復，她在寫給親友信件透露，她得知噩耗後便趕到醫院擁着遺體狂哭。報道又指，梁說黃的後事要稍後安排，又在傷痛中以文字表達對丈夫不捨，「我一生人甚麼困難都不擔憂、不埋怨、更不流淚，這三個月天天忍淚，辛苦之至。這兩天更狂哭不已。我真的太太太太太太太捨不得宜弘了，甚麼都可以不要，只要宜弘。」

身兼港區人大代表的馬逢國表示，昨日早上在通訊群組得知黃宜弘病逝，馬說與黃宜弘共事十多年，對他去世深感哀悼，形容他是一個剛正不阿的人。另一港區人大代表廖長江引述消息透露，黃宜弘遺體會在美國火化、再將骨灰安葬在香港，又形容黃敢言、是他很敬重的前輩。

曾與黃宜弘共事的民主黨前立法會議員單仲偕及李永達說，黃宜弘在政治上十分保守，完全緊跟中央，但與民主黨議員不時私下有交流及溝通。單仲偕指，若北京表態，「佢（黃宜弘）一定跟足，如果北京冇出聲，佢好多時唔出聲就算」。李永達則說，2003年前他仍不時與黃有私下交流，但03年後北京對港政治收緊，雙方已甚少見面。

單仲偕：北京表態佢一定跟足

行會成員、經民聯副主席林健鋒稱與黃宜弘是「好戰友」，對他病逝非常傷心。他憶述與黃宜弘的往事時更一度眼泛淚光，指最後一次見面時黃雖行動不便，但精神飽滿，希望黃的家人節哀順變。

特首林鄭月娥發稿表示，對黃宜弘離世表示深切哀悼，代表特區政府向其家人致以深切慰問。林鄭又讚揚黃長期積極參與公共和社區服務，在不同公職崗位促進了香港中華總商會和政府之間的溝通，表現卓越。