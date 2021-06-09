【本報訊】多名區議員較早前遭民政署發警告信，指六四當天展示有關橫額及派發蠟燭悼念與區議會職能無關，警告切勿宣揚及參與非法集會，身兼支聯會常委的荃灣區議員趙恩來昨質疑，民政總署警告其社交網頁發佈派發蠟燭帖文違規，反問「係咪𠵱家派蠟燭都犯法？」民政事務局局長徐英偉昨於立會被問到發警告信一事，只稱會依法跟進。

趙恩來昨於港台節目「千禧年代」指，6.4當天掛上「毋忘六四」橫額，其後被食環署職員極速拆走，事後地政總署發信通知不符合《路旁展示非商業宣傳品管理計劃實施指引》中，有關「區議會議員為促進公眾關注或參與地方行政和社區建設事務而與選民溝通的展示品」條文，但指按以往做法，地政、食環一般會半個月處理有問題橫額，對今次做法感不解。

區議員：帖文無呼籲集會

趙更指早前收到民政總署發信警告，聲稱接獲投訴，指其fb有關派發蠟燭的帖文違規，與區會職能無關，有可能觸犯法例，但有關帖文只是叫人領取蠟燭，領取地方更不在議員辦事處進行，並無呼籲市民參與集會，質疑：「係咪𠵱家派蠟燭都犯法？」

民政事務局長徐英偉昨午出席立法會時，被問到民政署向區議員發警告信一事，稱所有區議員的行為、花費的公帑都必須遵守法律要求，一旦當局決定採取跟進行動，將依法進行。