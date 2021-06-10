衞生防護中心轄下兩個科學委員會昨（9日）建議更新長者接種疫苗指引，新指引下，曾安全打過流感針的長者，亦同樣適合接種COVID-19疫苗。但有安老服務界人士認為，疫苗副作用已深入民心，單靠更新接種指引，未必能扭轉過往的壞印象，認為政府有必要公佈更多科學數據，才能挽回市民信心。

香港安老服務協會委員李輝表示，過往院舍流感針接種率相當高，平均接近90%，原以為COVID-19疫苗接種情況相似，但豈料開打初期就出現針後死亡事件，「個頭開得唔好」，令疫苗副作用深入民心。由於家屬對疫苗的信心都可能不足，寧願讓長者延遲打針，也不願意承擔萬一出事的風險。

促讓市民清楚了解疫苗效用及副作用

李指，院舍長者較少外出，但偶爾也需要出入醫院覆診，有一定感染風險，因此十分需要疫苗保護。但她認為，今次科學委員會更新接種指引，不排除會令部份人改變主意，但整體而言要扭轉過往的壞印象並不容易，未必可以大幅度提高接種率。

要改善院舍長者及職員疫苗接種率，李認為政府有必要公佈更多清晰、透明及具說服力的科學數據，讓市民清楚了解有關疫苗的效用及副作用等資訊，才可能挽回市民信心。

社區組織協會幹事吳衞東亦指，COVID-19疫苗面世時間很短，質疑有何科學臨床證據顯示，曾安全打過流感針的長者同樣適合接種COVID-19疫苗，認為說法未能給予院舍長者更多信心，反而有少許淡化疫苗副作用，「講到好似好輕鬆」。

吳衞東指，不少在院舍的體弱長者都患有高血壓、糖尿或心臟問題，未必適合接種疫苗。他認為，住院長者除到醫院覆診外，很少外出，若放寬院舍探訪，可要求非年老家屬接種疫苗，同樣可減低傳播或感染風險，是較可行做法。

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