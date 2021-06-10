房委會新一期綠置居鑽石山啟鑽苑及租者置其屋計劃（租置計劃）公屋，合共3,437個單位，將於今晚7時截止申請。有市民趁最後一日來到觀塘綠置居銷售小組遞表申請，表示心儀啟鑽苑，望能抽到較大面積的單位。

代子交表望與孫兒同住

72歲的歐先生現居沙田，因為想與孫兒一起居住，但居住環境不方便，便決定遞表申請。歐先生坦言今次是第二次遞表，之前在1997年成功抽到居屋，但基於當年金融風暴所以放棄。他表示想抽中面積較大的單位，交通方便，校際網絡較好便可以，「綠置居的話，首選都是啟鑽苑」。歐先生預算400萬元左右，冀選擇最大的單位，並會提供首期，由兒子自己負責供樓。

丁小姐與家中7個人現居觀塘，住在400平方呎單位。她表示自己已經遞表6至7次左右，「想抽綠置居改善居住環境，雖然抽中的機會很微，但都會用250蚊嘗試一下」。丁小姐直言現時想置業是很困難，年輕人則機會更小。她最心儀是啟鑽苑，預算200萬元左右，想抽中一個3房的單位，如果不成功，都會考慮重置公屋單位，因為價錢比綠置居更加便宜。

吳先生則是替朋友索取房屋資料，表明自己現時沒有打算申請綠置居，坦言：「我自己居住在九龍的公屋，供不起綠置居，所以沒有申請。」他表示綠置居用來自住便可以，因為不用補地價，如果以投資保值的話，則比較困難，計算地價都賺得不多，而自己則正申請公屋。

啟鑽苑最快7至8月攪珠 2023年落成

今期計劃合共推售3,437個單位，包括啟鑽苑的2,112個單位，上一期青衣青富苑及柴灣蝶翠苑的尾貨單位共523個，以及800個「租置計劃」的回收單位。當中啟鑽苑的實用面積由184至481平方呎不等，料最快2023年11月落成。單位以市價約5折出售，售價由118萬至約385萬元，平均每平方呎售價為7,390元，今年7至8月攪珠、9至10月揀樓。

青衣青富苑的單位實用面積由187至284平方呎，售價由82萬至約168萬元；柴灣蝶翠苑的單位實用面積由187至320平方呎，售價由約99萬至190萬元左右。

屯門良景邨租置單位最平僅售14萬

而800個租置計劃單位，分佈於港九新界38個租置屋邨，面積由121至544平方呎，以市價15%至18%出售，售價由14萬至109.4萬元，當中最便宜的是屯門良景邨150平方呎單位，售價約14萬元，合資格申請者只需支付樓價5%作首期，即是約7,000元便能上車；最貴則為長沙灣李鄭屋邨544平方呎單位，售價約109.4萬元。

揀樓次序方面，受公屋清拆計劃影響的家庭申請者可優先揀樓，其次為「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者設800個配額，之後再到其他家庭，最後為一人申請者，當局會預留300個單位供單身申請。

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