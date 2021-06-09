【本報訊】前年11月2日警方突擊搜查灣仔一間Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及半製成品等，拘控四男一女。其中三男否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪受審，主控昨稱涉案單位有伸縮棍等「公然違法物品」，能支持證明屋內汽油彈由各被告管有。法官葉佐文質疑如屋內有私煙毒品、翻版碟，是否能證明到屋內汽油彈屬於被告，「又例如，個單位係色情按摩院，個客人知有賣淫或者毒品活動嘞，唔通個客人又管有汽油彈咩」。

首被告鄭錦輝、第三被告丘建威及第五被告黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。法官葉佐文昨要求雙方在結案陳詞討論數項議題，包括屋內曾被移動過的證物如何影響證供，屋內示威用品與三被告管有汽油彈有何關連。另外，葉官要求雙方討論鄭是否首要犯案者角色；他與丘在伸縮棍等證物上的DNA及指紋，及眾被告逃跑，此兩點與案有何相關。

葉官又問主控，屋內搜出有鄭指紋的伸縮棍，控方是否認為有助舉證所有被告管有汽油彈。律政司署理助理刑事檢控專員張卓勤認為有幫助，並指伸縮棍等四散屋內，被告顯然對單位內事宜知情。

葉官指汽油彈是遠距離攻擊武器，伸縮棍則是近距離肢體抗爭工具，質問如何能以伸縮棍協助舉證被告管有汽油彈之目的，「唔通掟彈嘅人一定會拎伸縮棍？」

主控稱，法庭不一定要裁定他們管有伸縮棍，而是依賴伸縮棍的數量，「成屋都係佢哋嘅嘢」，以推論屋內汽油彈亦屬他們。主控並指，伸縮棍放在枱上，公然放違法物品在單位內，顯示眾人對單位整個環境知情。

主控終同意未能證明

葉官舉例稱「有包毒品、或者翻版韓劇光碟，或者私煙喺度，咁啲汽油彈又係佢㗎喇喎？『公然違法』吖嘛！個連接點喺邊度？」他續指，「又例如，個單位係色情按摩院，個客人知有賣淫，或者毒品活動嘞，唔通個客人又管有汽油彈咩？」

葉官再拋出問題，指屋內沒找到丘的指紋，「係咪代表佢都有意識破壞他人財產？個單位又唔係佢租，如何證明成屋都係汽油彈係屬於佢？」主控稱，不知情的人根本不能進入單位，並指伸縮棍及汽油彈的「方向一致」，都是示威常用物品。葉官不解：「你係咪有證供證明到有人左手用汽油彈、右手用伸縮棍先？兩件事嚟㗎嘛。」主控稱，涉案汽油彈可以供他人使用；葉官反駁：「『可以』乜都得啦！拎去賣都得！」

最終葉官直接說：「你同唔同意你唔可以用伸縮棍嚟證明佢哋管有汽油彈？」主控稱同意未可達此推論。葉官一臉滿意謂：「今日用咗咁多時間拗，之後唔使拗呢樣嘢嘞。」案件押後至7月30日結案陳詞，暫定8月18日裁決。

案件編號：DCCC97/20

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