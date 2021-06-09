林鄭早前提到北京召開的人大常委會將提出反外國制裁草案，指特區政府有親身體會被制裁行動，故非常歡迎、支持，讓日後反制裁工作有法律依據，強調是「反外國制裁，換句話說唔係我哋國家先發制人去制裁人」，只係「以其人之道還治其人之身」。林鄭以為自己好醒，支持中共戰狼外交，但佢似乎未知道戰狼出於戰略需要，正在換上熊貓皮，要以「可信丶可愛丶可敬」的新形象出現。看來又係一次落錯鞋油的擦鞋行為。

美國三位參議員早前搭乘美軍C-17運輸機抵達台北松山機場，旋風訪台3小時，預期中的戰狼外交官沒出來，中國外交部只說嚴正交涉，中國國防部重申堅決捍衞國家統一和領土完整，並沒有反制措施丶制裁這三個議員。許多中國外交官與現役、退役將領都曾戰狼上身，聲稱如果美軍進入台灣，將對台灣動用武力，《環球時報》更直指如果美國軍機降落台灣，台海戰爭會就將此打響。結果？屁也遲了三日才放一個，難怪內地小粉紅恨得牙癢癢，指摘解放軍軟弱。

中共現在開始明白，一個真正的圍堵政策已經成形，在2019至2020時中共形勢大好，得意忘形，武肺重創西方國家，歐洲丶美國輪番受到折磨，美國亦因「逢侵必反」陷入內亂分裂。這時中共認為風光這邊獨好，東升西降，可以為所欲為，在新疆丶香港問題上態度強硬，毫不留情，以為世界真的轉勢了。可惜，這只是足球的上半場45分鐘，下半場形勢逆轉，英美的疫苗政策成功，過半數國民完成注射，感染受控，死亡率下降。

美國大選後拜登沿用蓬佩奧的對華政策，但改變了獨斷獨行的辦事方式，拉攏歐盟丶印太地區聯盟，形成自1979年中共拋棄反美立場後，最大的西方圍堵行動。中共正沉醉於分裂的美國帶來的快感，戰狼路線繼續高歌猛進。對於蓬佩奧指控中共在新疆進行種族滅絕，布林肯繼承過來並游說盟友統一立場作出制裁及譴責，戰狼立即作出反制，制裁歐洲議會議員反擊，結果中歐投資協定泡了湯。

美要追究疫症起源向中共究責

更可恨的是，美國在新疆問題只係虛晃一招，真正攞命招數是追究武漢肺炎起源，向中共究責，指控中共隱瞞病毒是由實驗室外洩。全球受盡疫症折騰，怨氣無從發洩，由於中共的戰狼形象及隱瞞武漢疫情，在外國眼中已屬形迹可疑。目前西方主流的科學家丶傳媒丶政客均認為無法排除人為的可能性，這等如將舉證責任放在習近平身上，要他向國際證明沒有人為製造病毒，這猶如當年伊拉克侯賽因被西方指控擁有大殺傷力武器，他需要向國際原子能機構及聯合國檢查委員會證明沒有這些武器。追查起源、追究責任及索償，是西方最能站在道德高地的圍堵理由，即使同中共有密切經貿關係的國家，也不敢逆民意撐中共。

中共現在想來個華麗轉身，由可怖戰狼變成可愛熊貓？太遲了，因為中共在香港的作為，早已經失去了西方國家信任。

劉細良

時事評論員