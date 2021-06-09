【本報訊】早前盛傳律政司內部流失情況嚴重，立法會議員鄭松泰昨透過立法會質詢，要求律政司提供由2014年起律政司離職人數，但遭律政司長鄭若驊拒絕。鄭松泰質疑鄭若驊不願面對「離職潮」，又認為鄭若驊有意修例，容許律政人員任資深大狀，明顯想藉此挽留人手，是「不打自招地承認中高層現大規模離職」。

鄭若驊：每年60人離職

鄭松泰在昨日提出的質詢中，要求律政司提供由2014年起、按每年每季列出有關離職數字，但鄭若驊在會上僅回應指，2020年至2021年度律政司離職人員佔實際人數4.8%，過去四年平均流失率為5%，每年約60人，離職主要原因是退休，其他原因有辭職、約滿離職、去世等，但每年離職具體數字要隨後才補上。

鄭若驊又指，任何機構都有自然流失情況，指將人事更替描述為「離職潮」並不恰當。鄭又指，律政司每年離職人員水平及整體流失量相若，強調僅屬人事更替，社會要以平常心面對。

被問到會否考慮用80億國安法開支，撥款招聘內地人員執行國安法，鄭指現時律政司新聘請政府律師，在首三年試用期內，均要修讀與中國法律相關基本課程，確保對憲制法律有足夠認識。

鄭松泰稱，鄭若驊未有提交每年、每季離職數字，質疑她不願面對現實或只是不願回答。鄭松泰又質疑，近日鄭若驊計劃修改《法律執業者條例》，讓律政人員合資格獲委任為資深大律師，根本是修例挽留人手，認為鄭若驊早已不打自招地承認中高層出現大規模離職。