六旬睇相師傅下班返家途中巧遇玩啤牌街坊，兩人駐足聊天，惟適逢警察掃蕩聚賭，警方向在場人士發出限聚令告票。睇相師傅不認罪今在觀塘法院受審，自辯稱當日與友相距4米。裁判官鍾明新即日裁決，直指警員證人一時稱特別留意被告，一時又稱不認得被告，認為其觀察證供不可靠、作供不理想，裁定被告罪名不成立。被告在庭外向警疾呼「會有報應」，又批評警察執法倒退至六七十年代，有如「砌生豬肉」。

被告曾繁華（65歲）在裁決後離開法庭，背對三名作供的警員大聲高呼：「天理昭彰，會有報應㗎！」他餘怒未消，向記者表示「罰款冇乜所謂，返多一兩日工，條氣唔順嘛！」並形容現時警隊執法倒退至六七十年代「砌生豬肉」。

曾又指當日見到警員在現場拍攝，但未有將片段呈堂，他認為有可疑。他理直氣壯稱，若確認自己與友人相距1.5米範圍內理應該重罰，但現在確是「軍裝明知理虧，強權壓迫普通市民。」

被告原面對一項參與被禁群組聚集的票控，控罪指他於去年10月7日下午，在牛頭角彩福邨彩喜樓外違反四人限聚令。

警：有乜唔滿意上庭同法官講

被告今早出庭自辯，憶述當日下班準備途經上址，巧遇友人在玩啤牌，兩人倚立欄杆旁閒談。三至四分鐘後，有警員衝出喝令他們，「好似捉賊咁，『全部唔准郁！企喺度！』」被告向對方質詢，「你點樣告我違反限聚令？」警員不予解釋，「我而家先告你，有乜唔滿意上庭同法官講，乖乖哋，坐埋石壆，攞身份證出嚟，等同事發告票。」

被告接受控方盤問時承認，該處常見街坊玩啤牌，亦承認當時有超過四人聚集，並有人圍觀，但他指案發時友人正在玩「十三張」，每人取牌後會分開。控方問他何不離開避嫌，以免自招麻煩，被告稱當時準備談多幾句便離開，又指自己沒有聚賭案底，只是閒時會玩麻將。

裁判官鍾明新裁決時指，案件屬一對一的情況，證供主要依賴警員對被告的仔細觀察，惟警員作供不理想，回答控方主問時十分遲疑，一時稱不認得被告，一時又解釋不到為何他有特別留意被告，認為警員的觀察不可靠。控方傳召的三名警員證供有不脗合之處，例如截停被告的位置不同。

鍾官指，仔細觀察被告作供，他在盤問下不受動搖，法庭不排除他所說的為事實，相信被告確實行經現場，而友人在玩十三張啤牌，而被告與友人相距四米外談天。

【案件編號：KTFS24/21】

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