疫情持續逾一年，政府不時要因應出現確診個案，於社區檢測中心及流動採樣站提供檢測服務。食衞局文件顯示，當局計劃向立法會財務委員會尋求約23億撥款，用作維持社區檢測中心及流動採樣站等服務，確保本港於疫苗接種計劃期間，能維持足夠採樣及檢測量至今年9月。

食衞局向立法會提交的文件顯示，在23億撥款申請中，約22.68億將撥作社區檢測中心及流動採樣站的檢測費用，可維持每天約45,000次的檢測量；約700萬元則會用作「受限區域」檢測行動。另外檢測結果的電話短訊安排，預算費用約為3,800萬。當局稱因應第四波疫情，相關檢測數量及開支急劇上升，防疫抗疫基金提供用作檢測的約14.6億撥款已大致耗盡。

此外，食衞局亦計劃向立法會財委會尋求2,640萬元撥款，作為政府僱員以疫苗接種取代定期檢測的過渡安排，支付在安排實施初期，尚未接種疫苗的前線人員定期檢測費用。政府估算，以疫苗接種取代定期檢測安排，會涵蓋約5.5萬名政府前線人員。

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