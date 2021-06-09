【本報訊】反送中運動兩周年，台灣多個團體發聲聲援，昨日更聯合召開網上記者會，重申「撐香港的意志不滅」，並討論台灣政府在經濟和法律庇護方面的援港機制。流亡台灣的香港抗爭者「Hkerleftourhome」亦現身記者會，坦言香港手足仍然每天提心吊膽，但兩年過去，至今不曾動搖「我仍然感到無悔，感到驕傲，你也一樣嗎？」

「就學才重建生活」

「Hkerleftourhome」（圖）以全副抗爭裝備現身記者會，他提到在台灣尋求庇護的經歷，指睡前要做好心理準備，擔心突然會被警察拍門拘捕，看不見明天，完全無法掌握自己的人生，「曾找不到租房、買不到電話卡、生病不敢看醫生、不確定下個月會否被迫離境，直到進入校園就學，才開始重建我自己的生活」。

反送中兩周年記者會 「#台港同行，#連儂再現」，由多個公民團體聯合主辦，包括台灣撐港陣線、經濟民主連合、台灣人權促進會、台灣香港協會聯合等，已流亡海外的前香港立法會議員羅冠聰、前民間外交網絡發言人張崑陽等亦有發言。

羅冠聰感謝台灣近兩年聲援香港，認為海外港人透過遊行倡議、文化活動和展覽等能傳承香港的抗爭記憶，呼籲海外港人利用海外的自由空間發聲，並祝願台灣未來得到更多國際組織認可，成功度過疫情。張崑陽則籲海外港人促成海外國家政府加入抗中連線、保存香港獨特的語言文化和建立黃色經濟圈。