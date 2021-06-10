九龍城區議員麥瑞淇的助理，去年3月在何文田愛民廣場牆壁塗上「天滅政府狗賊，藍絲極權爪牙中肺炎」與「黑警死全家」、「黑警死光光」等字句，其後在附近被警員搜出噴漆，助理當場承認因不滿政府而犯案。助理早前承認一項刑事損壞罪，已還柙三星期的他今接受判刑。主任裁判官嚴舜儀今指，被告行為可引致負面情緒，負面情緒一旦滋長，可引發很大的潛在風險，惟她相信被告真誠反省，終判240小時社會服務令。

辯方今呈上被告麥兆基（23歲）的求情信，又引述報告指被告不適宜進入勞教中心，但獲推薦做社會服務。

辯方更指被告真誠悔改，對其所作的仇恨言論及違法行為感後悔，向受影響各界致歉，亦願意承擔責任。辯方早前透過警方向領展查詢是否需要賠償，領展告知不用賠償，而被告已被扣押三周，望嚴官依照感化主任建議判服務令。

嚴官今判刑時指，被告行為可引致負面情緒，負面情緒一旦滋長，可引發很大的潛在風險，她相信被告深切體會有關的潛在影響。嚴官又指案情嚴重，可判監禁，惟考慮被告有良好背景，承認控罪，已就事件深切反省，報告建議判被告較高時數的社會服務令，終判被告接受240小時社會服務令，是社服令時數的最高上限。

被告與梁軒被控於去年3月2日損壞愛民邨愛民廣場的牆壁。被告原另被控一項管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，指他管有一支啡色噴漆，控方及後撤回該項控罪。梁則不認罪，案件押後至7月26日開審，梁候審期間准保釋。

根據案情，警員巡邏時發現涉案牆壁上有「光復香港，時代革命」、「全世界也想黑警死全家，黑警死光光」等字句。警員其後發現被告與另一人在地下停車場遊蕩，並於被告的衣袋中搜出噴漆。被告承認犯案。

辯方早前求情指，區議員麥瑞淇指被告為人細心、勤勞及不計較，深得市民信任，望被告盡快服刑完畢後繼續服務社區。

【案件編號：KCCC201/21】

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