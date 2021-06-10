林鄭政府早前宣佈收緊公司查冊安排，香港記者協會、壹傳媒工會等8個新聞界團體今（10日）發動聯署，要求當局取消查冊限制，包括將傳媒列入「指明人士」，讓新聞界繼續依法享有新聞自由，否則公眾知情權勢將受損。

今次發起聯署共有8個新聞界團體，包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會和眾新聞工會。

新聞界團體在聯署聲明中指，政府早前以保障私隱為由，宣佈收緊公司查冊安排，妨礙新聞界進行調查新聞報道。新聞界已多次表明，有關措施包括遮蔽董事身份證號碼、住址，將阻礙資訊查證，影響傳媒監察社會的功能及公眾知情權，但政府「似乎選擇性失聰」。

聲明指，有報道指政府擬把免受查冊限制的「指明人士」範圍擴大，包括涉及反洗錢工作的銀行等金融行業，以及會計專業界別，但新聞界的訴求繼續遭到政府漠視。他們對政府做法感到訝異、不解，亦認為當局從未清楚解釋，為何將新聞界排除在外。

聯署團體嚴正要求政府將傳媒列入「指明人士」，令新聞界可以繼續行使基本法授予新聞自由的權利，否則公眾知情權將會受損，亦影響香港透明度及聲譽。他們同時呼籲新聞工作者、新聞教育工作者及新聞系學生參與聯署，向政府表達不滿。聯署行動將於下周三（16日）晚上7時截止。

聯署網址：https://forms.gle/Fvkd1BgM3TisoW577

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