政府宣佈，將會提供3種途徑，供12至15歲青少年接種BioNTech復必泰疫苗，包括明（11日）起自行到社區疫苗接種中心預約，下周一開始接種、6月21日起為學校特別預約及接送到疫苗接種中心接種疫苗、6月28日起，有一定師生數量的學校可安排外展到校接種疫苗。有受訪學生擔心副作用，不會接種；但有家長指會帶小朋友接種，「中肺炎仲擔心」。

學生不擔心進度 「網課同實體冇分別」

中一的趙同學會留待父母決定會否接種疫苗，自己亦正在考慮會否接種，因為未知打疫苗之後會有甚麼副作用。對於政府安排三種途徑予12-15歲青少年接種疫苗，趙同學認為在學校接種疫苗方便，但自己如要接種則傾向到疫苗接種中心預約接種疫苗。而被問到未來有可能因新一波疫情，不接種疫苗有可能不能返校上課，趙同學指「唔介意上zoom，都唔擔心會跟唔上（進度）」。

中一的李同學指未肯定接種疫苗後可能會出現的副作用，會視情況決定會否接種，家人亦建議現階段不接種疫苗，「佢哋覺得都係危險，始終關乎自己生命」。李同學又指，之前有市民接種疫苗後死亡個案，因此即使學校提供三種途徑接種疫苗，在暫時不確定疫苗安全的情況下，都不會接種。

李同學又認為，現時提供三種途徑予12至15歲學生接種疫苗，「原本都係要申請、排隊先打到，但學生嘅話可能簽通告就可能可以打，一定會多咗人打，因為有啲父母都希望打咗先」。

李同學覺得上網課較方便，亦不擔心無法跟上進度，「因為上次都係上網課，考試都係全班第六。即係其實學習唔係逼你學，你如果想學嘅話就自然會去睇書，自然會去學啲嘢，所以網課同實體其實冇咩分別。」

學生憂副作用：強制始考慮打針

中一的賴同學指有機會可能會選擇接種疫苗，稱父母都已接種復必泰疫苗，又指「如果有同學打咗，我應該會考慮打。」但未來若因接種疫苗而有可能導致無法返校上課，「咁一定會打疫苗，因為我覺得實體課學得好啲。」

中三的鄧同學稱，若學校強制要求才會接種疫苗，認為接種疫苗不可靠，又擔心副作用，「覺得打疫苗副作用都幾大吓，雖然話年輕抵抗力強，但係都擔心副作用。如果佢唔要求，我唔會自願打疫苗」。鄧同學又指會接受zoom教育，「唔會因為疫苗選擇返學校，唔會擔心跟唔上進度」。

家長寧帶子女打針：中肺炎仲擔心

家長劉先生的兒子今年12歲，他指會帶小朋友接種疫苗，認為接種疫苗有保障，「唔會俾人感染到吖嘛，我都準備打㗎喇」。對於三種接種途徑，劉先生指「點樣安排都冇所謂，係諗住打嘅話就點打都得㗎啦」，又指會選擇讓小朋友到學校接種疫苗，認為比較方便，稱到學校學習一定較上網課好。

劉先生認為小朋友接種疫苗副作用會較少，「有都係大人多啲啫，小朋友應該少啲啩，都唔擔心，反而如果中肺炎仲擔心」。劉同學亦指會接種疫苗，覺得接種後會較安全，也不擔心會出現副作用。

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